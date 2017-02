Acord entre PSPV i Compromís per la competència lingüística

El conseller de Cultura, Vicent Marzà (Compromís), la consellera de Justícia i Administració Pública, Gabriela Bravo, i els respectius sindicats.

Després de l'estira-i-arronsa per com incloure la capacitació lingüística al sector públic, els dos partits que integren el Govern del Botànic s'han posat d'acord. En una reunió amb els sindicats, el tàndem conformat pels consellers Gabriela Bravo i Vicent Marzà, responsables de funció pública i política lingüística respectivament, ha informat que, finalment, una disposició final a la llei establirà fins a la redacció del reglament els nivells de català que hauran d'acreditar els futurs funcionaris.

La competència lingüística ha superat la darrera prova per accedir a l’administració pública. Si amb el pacte entre tots els partits de l’esquerra, col·lectius i els principals sindicats semblava que la capacitació seria un fet, les discrepàncies entre PSPV i Compromís sobre com incloure la certificació, i la mateixa tebiesa de l’avantprojecte de llei de funció pública, va encendre la coalició. Els valencianistes demanaven una assegurança perquè un possible ajornament de la negociació del reglament no deixara el requisit lingüístic sense entrar en vigor aquesta legislatura. I van proposar-ho a través d’una esmena a la mateixa llei. Una fórmula que, a priori, els socialistes rebutjaven.

Amb una defensa de la competència en públic per part de la consellera de Justícia i Administració Gabriel Bravo, l’acord semblava qüestió de setmanes d’ençà dels moviments de Bravo que van molestar Compromís. En una reunió del Consell amb els sindicats, Bravo junt amb el conseller de Cultura, Vicent Marzà, en la seua condició de responsable de la política lingüística del Govern valencià, han informat que la llei inclourà una disposició final per si en cas que en el període d’un any no s’haja aprovat el reglament, que la capacitació entre en vigor. Una opció que, de moment, tanca les diferències que hi havien entre ambdós partits.