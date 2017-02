Adéu a Cierval

Quan la crisi econòmica, social i institucional del País Valencià semblava arribar al seu final, s’ha cobrat la seua darrera víctima: la patronal autonòmica Cierval presentarà el pròxim dilluns la sol·licitud de preconcurs de creditors, o el que és el mateix, farà efectiva la seua fallida. En deu anys s’ha ensorrat el model econòmic basat en l’especulació; s’ha liquidat el sistema financer propi; s’ha fos a negre una radiotelevisió pública; s’ha hagut de cedir l’autonomia financera a Madrid; i l’equip de futbol del Cap-i-Casal, en mas d’un inversor singaporés, s’aboca a l’abisme de la desaparició. L’estossinada, però, no ha acabat encara. Tot indica que Cierval serà la pròxima en ofegar-se en aquesta mena de naufragi col·lectiu, víctima d’aquest corrent depressiu però també dels seus propis errors.

Acostumades com estaven a nodrir-se de la mamella de l’administració, les entitats empresarials no van saber transformar la seua estructura d’ingressos amb temps suficients per avançar-se a allò que se’ls venia damunt. Durant massa temps van tancar els ulls davant un escenari inèdit que els obligava a buscar recursos propis. No fou un problema de candidesa, sinó d’ineptitud. I també d’aprofitament del càrrec, com ha quedat demostrat en el cas dels cursos de formació de la CEC de Castelló. Ara són molts els empresaris que es lamenten de les malifetes comesses pels qui els representaven, però aquestes en molts casos es van produir amb la seua l’aquiescència. “Es veia vindre”, “era qüestió de temps”, diuen, com si aquesta complicitat no implicara una certa responsabilitat.

Segurament hi haurà qui s’alegrarà d’aquesta voladura descontrolada de la patronal autonòmica. Em sembla una posició ben naïf. La desmembració de Cierval –l’entitat que aixoplugava les tres patronals d’àmbit provincial- malmet els esforços per intentar vertebrar un discurs d’àmbit autonòmic superador de les visions provincialistes i provincianes. No és una qüestió menor, ara que volem fer-nos sentir a Madrid. Tornar a la lògica i els discursos particularistes és un pas cap a darrere que perjudica els empresaris, però també el conjunt de la societat valenciana.