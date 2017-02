Així es defensarà Francesc Homs davant del Tribunal Suprem

Francesc Homs, en la roda de premsa d'aquest diumenge (EFE)

Els arguments de la Fiscalia seran la base de la seva defensa jurídica en el judici pel 9N. El líder del PDECat a Madrid denunciarà el que considera un judici polític. "Si hi ha resposta penal, és la fi de l'Estat espanyol", ha afirmat.

Amb certa incredulitat, Francesc Homs ho admetia en una entrevista a EL TEMPS després del judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, on va comparèixer com a testimoni. “Que jo pugui organitzar la defensa jurídica del meu cas amb l’argumentació de la Fiscalia, que és qui m’acusa, és l’expressió més surrealista de tot això”, deia el líder del Partit Demòcrata al Congrés dels Diputats. “Aquesta és una defensa molt curiosa”.

Aquest diumenge, en una roda de premsa anterior a l’inici del seu judici, Homs ho ha confirmat: part de la seva defensa jurídica estarà basada en els mateixos arguments de la Fiscalia. Aquest dilluns comença la segona part del judici del 9N. La primera es va jugar a Barcelona, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on van ser jutjats Mas, Ortega i Rigau. Ara l’escenari és el Tribunal Suprem, a Madrid, on ha de ser jutjat Homs perquè està aforat com a diputat. El Ministeri públic demana per a ell nou anys d’inhabilitació.

Des de la perspectiva jurídica, Francesc Homs ha dit que la seva argumentació és “molt sòlida, solvent i consistent”, com creu que ja van demostrar Mas, Ortega i Rigau durant la primera part del judici al TSJC. Segons el portaveu nacionalista a Madrid, “qui està en fals des del punt de vist del dret, qui està violentant les lleis, és l’Estat Espanyol”. En aquest sentit, ha reiterat que farà servir l’argumentació de la Fiscalia, perquè “aquells que m’acusen van considerar exactament el contrari”. Es basarà en dos fets.

En primer lloc, Homs ha fet referència a la decisió de la Junta de Fiscals de Catalunya el novembre del 2014, que va considerar que no era “procedent emprendre accions penals” pel procés participatiu del 9N. En segon lloc, farà servir els arguments que el mateix fiscal del Tribunal Suprem va utilitzar per a arxivar la seva denúncia contra Mariano Rajoy per suposats delictes de desobediència i prevaricació per l’incompliment reiterat de les sentències del TC que donen la raó a la Generalitat en el 0,7% de l’IRPF.

El tinent fiscal del Suprem, Luis Navajas Ramos, argumenta que la suposada desobediència del Govern espanyol “no es pot assimilar de cap manera” a la desobediència del Govern català i el Parlament sobre el 9N. Homs denuncia una “doble vara de mesurar cada cop més descarada” del Ministeri Públic: “En funció de les idees, del que es fa i del que s’és, les coses poden ser motiu d’arxivament o poden ser un delicte greu”.

A diferència del cas d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, en què la defensa va centrar-se especialment en la part tècnica, la defensa de Francesc Homs també serà molt política, denunciant el que considera justament un judici polític. “Aquestes flagrants contradiccions de la Fiscalia posen de manifest que hi ha una intenció política al darrere”, ha afirmat el dirigent nacionalista, que ha afegit: “Quan una mateixa cosa, en funció de la ideologia de qui la fa, és delicte o no, és evident que estem davant d’un judici polític”.

Francesc Homs no ha volgut revelar les preguntes de qui respondrà (en el TSJC, Mas, Ortega i Rigau només van respondre les preguntes de la seva defensa). Ha preferit reservar-s’ho, parlant en termes tàctics. Però ha insistit que el fet que hi hagi d’haver una resposta penal és molt greu. “Si l’Estat espanyol, davant d’un procés democràtic, pacífic i propositiu, ha d’acabar responent per la via penal, és que l’Estat espanyol s’ha perdut i ha perdut”, ha criticat el dirigent nacionalista. “Si hi ha resposta penal, és la fi de l’Estat espanyol”.

No sap quina acabarà sent aquesta resposta penal, si l’absolució o la condemna, però diu que se la pot imaginar. En aquests termes s’expressava en l’entrevista a EL TEMPS: “Temo que el que estan gestant sigui dret penal d’autor. És a dir, el dret penal que s’aplica a l’enemic. (…) Si ens volen condemnar, com crec que passarà, canviaran tota la jurisprudència del Suprem. Hi ha manuals sencers de dret penal que expliquen en què consisteix la desobediència i la prevaricació. Faran innovació jurisprudencial. Tot això existeix menys si ets catalanista i independentista”.