Amb Donald Trump no s’hi juga!

El videojoc de Donald Trump

Donald Trump també és protagonista de videojocs.

El nou POTUS −President of the United States− fa por. I el millor que hom pot fer amb les pors és enfrontar-s’hi. Com? Jugant-hi. Si aneu al Portal Steam hi trobareu més de 40 jocs, gairebé tots publicats a partir de la data en què el magnat immobiliari i presentador de telerealitat va anunciar la seva candidatura, el juny de 2015. Coi, si fins i tot quatre d’aquests jocs són per a dispositius de realitat virtual! I si aneu a la botiga d’iTunes, en trobareu un centenar.

Per bé que l’únic twit de Trump sobre el tema dels videojocs ha estat negatiu −el desembre de 2012 va escriure: “Hem d’aturar la glorificació de la violència als videojocs. Està creant monstres!”−, Trump ha cedit la seva imatge en aquesta categoria de producte mantes vegades: es va estrenar el 1988 amb Trump Castle: The Ultimate Casino Gambling Simulation, un gestor que consistia a fer-se milionari. Se’n van publicar tres edicions. El 2002 va aparèixer el simulador empresarial Donald Trump’s Real Estate Tycoon! Consistia a aixecar un imperi empresarial en cinc ciutats: Los Angeles, Nova York, Londres, París i Atlantic City. Trump mateix hi fa de final boss. El 2006 va aparèixer al videojoc oficial del programa de telerealitat The Apprentice, que ha presentat durant catorze temporades. Per cert, el 1989 Trump havia tret el seu propi joc de taula, que va fracassar. I després de l’èxit de The Apprentice, el va rellançar el 2004 amb petites modificacions… però tampoc no es va vendre gaire.

Si us hagués d’aconsellar algun joc protagonitzat per Donald Trump, abans us preguntaria el vostre gènere preferit. Si us agraden els jocs de gestió, The Political Machine 2016 és perfecte. Haurem de conquerir el país estat a estat mitjançant mítings electorals. Per contra, si preferiu un joc d’alta geoestratègia, us recomano Supreme Ruler: Trump Rising.

Per a amants de l’acció gamberra, hi ha un DLC de Surgeon Simulator on operarem Trump: si li trasplantem un cor d’or, en farem un heroi, si li’n trasplantem un de pedra, un malparit. I el clàssic Carmaggedon també té un DLC titulat Election Nightmare amb el qual podreu atropellar tots els candidats a les eleccions nord-americanes. Per als més violents, en realitat virtual tenim TrumPiñata. No cal que us expliqui de què va.

Per cert, en anglès, l’expressió trump card vol dir carta guanyadora. Premonitori, oi?