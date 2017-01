Ara és el torn del Govern

«Amb la decisió definitiva d’aprovar els pressupostos, la CUP posa la pilota a la teulada del Govern, que és el que ha d’executar el gran compromís de la legislatura: el “referèndum o referèndum”»

Mentre el Govern de Junts pel Sí subordinava la celebració del referèndum d’independència a l’aprovació dels pressupostos autonòmics, la CUP deia que volia celebrar-lo tant si com no, amb nous comptes públics o sense. Mentre el president Puigdemont tan sols contemplava el referèndum acordat amb l’Estat espanyol després de la cimera del 23 de desembre, els diputats de l’esquerra independentista sortien al faristol a insistir que volien celebrar-lo tant si com no, negociat amb Madrid o per la via unilateral. Però els enemics del procés, paradoxalment, sempre han estat ells, els intrusos.

L’estratègia de l’últim any i mig per a intentar subordinar la CUP, fent-li xantatge i tractant de qüestionar constantment el seu compromís amb el procés sobiranista, ha estat ridícula, patètica. Però ha aconseguit els seus fruits, això no es pot negar: l’esquerra independentista ha complert amb tot el que se li ha demanat des de l’executiu durant el que portem de legislatura, fins i tot quan no era necessari per a tirar endavant amb el procés.

Amb Anna Gabriel vestint una samarreta zapatista i dient ‘sí’, ara fa un any els diputats anticapitalistes van haver d’investir a contracor un president de la Generalitat convergent. Vuit mesos més tard li van haver de renovar la confiança per caprici governamental. I aquest cap de setmana han hagut de donar el vistiplau a uns pressupostos en els quals ni tan sols creuen, que han negociat en va. Després que la CUP hagi passat tantes vegades la prova del mocador, potser seria el torn de Palau.

Li ha arribat l’hora als que de debò han de fer-ho possible. Amb la decisió definitiva d’aprovar els pressupostos, la CUP posa la pilota a la teulada del Govern, que és el que ha d’executar el gran compromís de la legislatura: el “referèndum o referèndum” promès pel president Puigdemont. Els pressupostos que exigien com si fossin imprescindibles ja els tenen. L’esquerra independentista ja no serà el pal a les rodes del procés que mai ha estat. Ara sí que ja s’han acabat les excuses.