Aspencat anuncia un comiat “indefinit” als escenaris

Aspencat, la banda de reggae de la Marina, ha anunciat a través de la seua web i de les xarxes socials, la seua retirada "indefinida" dels escenaris en acabar la gira de 2017. L'anunci arriba en el moment àlgid d'aquesta formació, quan s'havien convertit en un dels grans reclams en directe de l'escena valenciana i amb l'èxit encara recent del flamant 'Tot és ara'.



Els Reis d’Orient no han estat generosos enguany amb els fans d’Aspencat. “Al final d’aquesta gira 2017 ens acomiadarem dels escenaris per un període indefinit. Farem una parada que no sabem quan durarà i per això volem escriure aquest últim relat amb vosaltres, recordar cada plaça i cada carreró que hem il·luminat junts, amb cançons i mirades de complicitat durant tots aquests anys de lluita i amor incondicional cap a la música, la nostra arma. Agafar-vos de la mà i gaudir de cada segon d’aquest any com si fora l’últim al vostre costat! Gràcies per ser-hi sempre!”.

Amb aquestes paraules, una de les bandes senyeres del País Valencià i de tot el domini lingüístic ha anunciat un sorprenent parèntesi. El comunicat parla únicament dels escenaris i no aclareix si la retirada provisional afectarà també a la tasca d’estudi, però pel to es dedueix que no hi ha data per tornar a l’activitat tampoc pel que fa a nous àlbums. Fidels al seu esperit combatiu, els de la Marina encapçalen el seu anunci amb una frase de Salvador Allende sobre la necessitat de “lluitar amb dignitat contra qualsevol injustícia per insignificant que puga semblar des de la distància”.

El comunicat es tanca amb una exhortació al combat contra el sistema global, “des de la solidaritat internacionalista, colze a colze”. “Per això vos esperem en cada concert que farem aquest 2017, per fer-ne de cadascun d’ells l’última batalla!”, reblen.

Una trajectòria ascendent

Dos anys després de la publicació d’un dels àlbums facturats al País Valencià més importants dels darrers temps, Essència (2013), amb cançons ja emblemàtiques com ara “La distància” o “Quan caminàvem”, Aspencat lliuraven el seu quart treball d’estudi, Tot és ara (2015) que els ha proveït de nous himnes com “Música naix de la ràbia” i que els servia per aprofundir en la seua recerca de la fusió del reggae, el rock i el hip hop amb arranjaments electrònics en clau de dancehall o dubstep. Un àlbum que va confirmar el seu predicament entre el públic i el seu estatut de banda de la lletra grossa dels festivals i una de les de projecció estatal més gran.

Una trajectòria ascendent a la qual EL TEMPS dedicava un ampli reportatge aquest estiu. Un periple brillant que, amb sort, tindrà continuïtat en el futur.