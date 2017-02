Badalona, al capdavant de la defensa del referèndum

Pacte Local pel Referèndum a Barcelona

La tercera ciutat de Catalunya presenta aquest dijous el Pacte Local pel Referèndum, la primera iniciativa en aquest sentit a tot el país.

Xavier Garcia Albiol deia aquesta setmana que el referèndum no és una demanda ciutadana, sinó de les elits catalanes. Els seus veïns de Badalona, però, volen demostrar-li el contrari. Aquest dijous es presenta a la tercera ciutat de Catalunya el Pacte Local pel Referèndum, el primer gran acord municipal en defensa del referèndum a tot el país.

Com ha passat a escala nacional, el Pacte Local pel Referèndum agafa el relleu del Pacte Local pel Dret a Decidir. L’acord agrupa tot tipus d’organitzacions municipals i els partits polítics partidaris del dret a decidir, així com entitats educatives, culturals, esportives i veïnals. Ja són més d’una vintena d’entitats i esperen superar les 70 que va assolir el pacte anterior.

L’objectiu, segons els seus impulsors, és el de “crear el clima necessari per a fer el referèndum” i liderar en aquest sentit el món municipal favorable al dret d’autodeterminació. Una de les cares visibles i impulsora del moviment és l’exalcaldessa de Badalona pel PSC Maite Arqué, també coordinadora del Pacte Nacional pel Referèndum.

“Defensem el referèndum democràticament, tant per als qui votin ‘sí’ com per als qui optin pel ‘no'”, va assegurar Arqué després de constituir el nou pacte local. Per a l’exalcaldessa socialista, el “gran moviment” ciutadà de la ciutat ha de posar-se al capdavant de la reivindicació del referèndum, considera que és la “solució òptima”. El seu partit, el PSC, no s’ha sumat a la iniciativa.

L’acte de presentació tindrà lloc a les 19.30 al Centre Cívic de La Salut. A més de Maite Arqué, també hi participaran Joan Ignasi Elena i Joan Dalmasses, també coordinadors del Pacte Nacional pel Referèndum, així com representants de diverses entitats adherides al Pacte Local pel Referèndum.

“Badalona és el paradigma dels reptes de futur que afronta el país”, assegura el Pacte Local pel Referèndum en el seu manifest, pràcticament idèntic al del Pacte Nacional. Fan referència a reptes com el diàleg, el respecte o la construcció d’una societat tolerant. I afegeixen: “Una ciutat que històricament ha fet de l’acollida i de la cohesió un dels seus principals actius i que en el respecte a les diverses aportacions culturals i al pluralisme lingüístic ha fonamentat un model de societat inclusiva que volem preservar”.