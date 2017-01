Banc Sabadell guanya 710 milions d’euros el 2016

Banc Sabadell va obtenir el 2016 uns beneficis de 710,4 milions d'euros, un 0,3% més que en l'exercici de 2015. L'entitat destaca que en tres anys ha reduït l'índex de morositat a la meitat i el crèdit problemàtic del 21% al 12%.

El Banc Sabadell hauria guanyat el 2016 uns 800 milions si no s’hagués produït a finals d’any la sentència del Tribunal Europeu sobre la retroactivitat total de les clàusules sòl. Aquest fet ha obligat al banc a fer una dotació extraordinària de 130 milions d’euros en provisió per l’impacte de les clàusules sòl, segons ha explicat el president de l’entitat, Josep Oliu.

Els resultats de l’any revelen un creixement del 17,3% en clients particulars i un 0,5% en empreses. El Conseller Delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, ha explicat que l’entitat ha aconseguit guanyar quota de mercat en tots els productes tant en particulars (facturació de targetes, assegurances de vida, dipòsits de llar i fons d’inversió) com en empreses (crèdit, operativa exportació, facturació TPV i transaccionalitat). Guardiola va considerar positius aquests resultats «en un mercat tan competitiu com l’espanyol».

Josep Oliu ha destacat els bons resultats del pla que fa tres anys el banc va idear per millorar el seu posicionament, l’anomenat Pla Triple, basat en els conceptes de Transformació, Rendibilitat i Internacionalització (TRI). En aquell moment, diu Oliu, «havíem absorbit cinc bancs i feien falta algunes correccions. Teníem una alta proporció de crèdit problemàtic, del 21 per cent, i havia baixat el marge de clients, com a conseqüència de l’absorció d’entitats -com la CAM- amb menys marge de clients que nosaltres. Ara el crèdit problemàtic és del 12 per cent i el marge de clients ha pujat de l’1,86% al 2.,69%». Des del 2013 el Sabadell també ha aconseguit reduir l’índex de morositat a la meitat, passant del 13,6% de desembre de 2013 a 6,1%, el desembre de 2016.

Clàusules terra

Sobre les provisions destinades a les clàusules terra, el director financer del Sabadell, Tomás Varela, ha dit que l’entitat ha calculat el màxim cost que podria implicar i l’ha xifrat en 490 milions d’euros. Amb les diverses provisions fetes en els últims mesos, el Banc Sabadell ha sumat un total de 410 milions d’euros. El president del Banc, Josep Oliu, ha aclarit que aquesta provisió de 410 milions d’euros no augmentarà perquè cobreixen el total de «clàusules terra vives» del Sabadell. Tot i així, Oliu va dir que les seves clàusules sól són transparents, «no hi ha cap sentència definitiva que digui que no són vàlides» i, per tant, el cost final per al Sabadell no serà aquest màxim de 410 milions d’euros.

Sobre les previsions econòmiques del 2017, Oliu ha dit que, «respecte a Espanya, esperem que l’economia continue evolucionant favorablement» perquè les previsions indiquen que, dins de la UE, «Espanya i Irlanda són els països que tenen millors perspectives». La raó, segons Oliu, és que «Espanya, en els últims 8 anys, han corregit desequilibris importants: el creixement de la competitivitat ha augmentat, no s’ha perdut pes en la balança comercial i l’atur ha començat a disminuir».

Oliu també ha afirmat que «El mercat immobiliari continua millorant i els preus també, sobretot a les grans ciutats pols d’atracció (Barcelona, Madrid, Màlaga i alguna més)».