Barcelona, capital mundial en defensa dels refugiats

EFE

Mitjans de tot el món es fan ressò de la manifestació més important que s'ha fet fins ara en defensa dels drets dels refugiats. Posen el focus en l'incompliment dels compromisos per part de l'Estat espanyol.

Des de la BBC fins al New York Times, passant per Le Monde i The Guardian s’han fet ressò de l’enorme manifestació que va omplir aquest dissabte els carrers de Barcelona. Entre 160.000 segons la Guàrdia Urbana i mig milió de persones segons els organitzadors van sortir als carrers de la capital catalana sota el lema ‘Casa nostra, casa vostra’ per a exigir a les institucions un compromís més gran amb l’acollida de refugiats.

“Almenys 160.000 manifestants van marxar el dissabte a Barcelona per a demanar al govern conservador espanyol que augmenti els seus esforços per a acollir refugiats de països en guerra com Síria”, relata l’agència nord-americana Associated Press (AP), que recorda que l’Estat espanyol només ha acollit uns 1.100 sol·licitants d’asil dels més de 17.000 als quals es va comprometre.

Concretament, fa un any i mig, el setembre del 2015, el Govern espanyol va comprometre’s a obrir les seves fronteres a 17.337 refugiats en un termini de dos anys. D’aquests, 15.888 arribarien dels camps de refugiats d’Itàlia i Grècia, i 1.449 arribarien des de Turquia i Líbia. La realitat avui, però, és que els refugiats acollits amb prou feines superen el miler. AP compara aquesta situació amb la d’Alemanya, que ja ha rebut més d’un milió de sol·licitants d’asil.

Per la seva part, la BBC destaca el paper que ha tingut Ada Colau en aquesta batalla per l’acollida de refugiats. Així ho explica la cadena pública britànica: “L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va participar en la marxa. Ella ha estat en la primera línia del front de la campanya per a pressionar el govern espanyol perquè accepti més refugiats”.

Finalment, Le Monde conclou la seva crònica amb les paraules d’Oriol Amorós, secretari d’Immigració de la Generalitat de Catalunya. “És la manifestació més gran que s’ha fet a Europa per a la defensa dels drets dels refugiats”, va dir Amorós. El diari francès destaca que la manifestació va acabar simbòlicament davant del mar Mediterrani, on només aquest any ja hi han mort més de 5.000 immigrants.