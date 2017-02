CaixaBank guanya 1.047 milions d’euros el 2016

Els beneficis de CaixaBank van augmentar el 2016 un 28,6% respecte el 2015, en obtenir 1.047 milions d'euros. L'entitat continua liderant el mercat estatal de nòmines, plans de pensions, assegurances de vida i plans de pensions.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacat que, al llarg de 2016, CaixaBank ha captat 857.000 noves nòmines i en té ja 3,5 milions, la qual cosa representa una quota del 26% en el mercat espanyol. El banc també es consolida com a líder en banca de particulars, basant-se sobretot en tres claus, segons Gortázar: l’èxit en el mercat, la fortalesa del balanç i la millora sostinguda dels resultats.

CaixaBank, segons els resultats de 2017, és líder de l’Estat en els sectors de fons d’inversió, assegurances de vida i plans de pensions. En tots tres negocis, CaixaBank és la primera entitat amb quotes en el mercat espanyol, respectivament, del 18,5%, el 23,8% i el 22,9%. Gortázar ha destacat l’evolució positiva dels resultats en aquests sectors «tot i la dificultat d’aconseguir-ho sent líders en tots tres sectors».

Gortàzar ha explicat que CaixaBank també continua sent líder en clients digitals. Un de cada tres clients digitals de l’Estat ho és de CaixaBank. Dins del global de clients d’aquesta entitat, el 43 per cent es relacionen amb CaixaBank via digital, tot i que no només ho fan digitalment: «tres quartes parts d’aquests també venen a les oficines». Segons el president de CaixaBank, Jordi Gual, l’entitat també vol guanyar-se la confiança dels clients amb la proximitat i per aquesta raó, «el 90 per cent dels espanyols tenen una oficina de CaixaBank en la seva localitat i hi ha 170 municipis on som l’única entitat financera».

Previsions econòmiques

Jordi Gual ha explicat que les previsions de CaixaBank sobre l’evolució econòmica són que el PIB mundial creixi aquest any 2017 un 3,5 per cent, tot i que el creixement en la zona euro es quedarà al voltant de l’1,5% com a conseqüència sobretot del ‘brexit’. Per als Estats Units, CaixaBank preveu un creixement del 2,3% del PIB aquest 2017.

Pel que fa a l’Estat espanyol, CaixaBank preveu una desacceleració moderada de l’economia: si el 2016 l’economia va créixer un 3,2%, Gual creu que el 2017 el creixement de l’economia estarà «al voltant del 2,5% del PIB», concretament la previsió de CaixaBank és d’un 2,6%.