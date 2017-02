‘Capità’ Errejón per evitar el naufragi de Podem

Amb la tempesta interna amenaçant d'enfonsar el vaixell de Podem, Íñigo Errejón ha presentat a València la seua carta nàutica per marcar un rumb guanyador. «La transversalitat», «el retorn al Podem original» i deixar de ser una formació «de protesta per una preparada per a governar» són la seua fórmula per superar l'onada de ganivetades internes. La defensa de la «plurinacionalitat» de l'Estat també ha estat present en un discurs fet durant la primera meitat en català.

A l’oceà polític, la nau de Podem s’ha aturat. Després de «sacrificar» els principis d’horitzontalitat i més participació per competir en garanties a la cursa electoral, el vaixell morat ha decidit fixar l’àncora. La marejada del 26-J ha provocat fuites d’aigua. I ha provocat divisió en la tripulació sobre com aconseguir superar a la resta d’embarcacions. Una fractura que pot provocar el naufragi, especialment, per les ganivetades internes que aboquen més aigua a un bot amb perill d’enfonsament.

Aquest dijous un dels aspirants a capitanejar el vaixell, el fins ara contramestre Íñigo Errejón, s’ha aturat al complex de La Petxina, València. A una sala amb una mitja d’edat elevada i sense omplir del tot, Errejón ha explicat la seua carta nàutica per dirigir la nau morada cap a la victòria. «Transversalitat», «un Podem guanyador», «plurinacionalitat» i «tornar a les essències» han estat les paraules que més ha repetit l’actual secretari polític, i la resta de dirigents estatals que han intervingut: la portaveu a l’Ajuntament de Madrid, Rita Maestre; el responsable de relacions internacionals, Pablo Bustinduy, i la diputada valenciana al Congrés, Àngela Ballester. Ni el secretari general, Antonio Montiel, ni la portaveu adjunta a les Corts Valencianes, Fabiola Meco, ni els parlamentaris a la cambra valenciana David Torres, Marc Pallarés i José Francisco Almería s’ho han perdut. Sí que ho han fet els membres de l’anomenat sector crític, tot i que fa pocs mesos alguns d’ells simpatitzaven obertament amb aquestes tesis.

Per què independentment sí «bufen vents de xaloc o llevant», Podem ha de retornar «als orígens, al mirall del 15M per aconseguir governar aquest país», ha expressar Errejón. «No podem ser una força de resistència, de protesta. Hem de guanyar el país. Hem de resoldre els problemes de la gent. No ens val anomenar pocavergonya als poderosos, hem de fer-los fora de les institucions», ha proclamat. La contraposició al Podem de Pablo Iglesias, més partidari de la mobilització, ha estat clara. Com també les contínues referències a un «Podem guanyador que torne als orígens». La frase de «no ens conformem en cinc diputats, hem nascut per vèncer» -pronunciada per Pablo Iglesias quan els morats van irrompre als comicis europeus- planava per la sala.

«La unitat de l’esquerra està molt bé, perquè és necessària. Però l’objectiu ha de ser guanyar els de dalt. I per construir una hegemonia, perquè el poble, la gent humil, els treballadors estiguen units contra els adversaris, els poderosos, no s’ha de demanar el carnet a ningú», ha defensat, per rematar: «El nostre adversari no és la dreta, són els privilegiats. I tant se val si abans han votat a Albert Rivera o a Pedro Sánchez creient la promesa trencada que mai donarien suport a Mariano Rajoy. Volem ser com l’antiga CCOO: millorar les condicions de la gent humil sense importar la procedència de cada un». «Són més importants aquells que encara no estan a Podem», ha afegit Bustinduy.

L’al·legat en favor de superar l’eix esquerra-dreta i d’aposta per la transversalitat ha continuat amb una aclucada d’ull enverinada al PSOE. «L’agressivitat i cavar trinxeres no ens serveix de res. Rajoy governa perquè va aconseguir agenollar els socialistes. És la principal minoria. I cal arrancar victòries al PP, ser un Podem útil», ha assenyalat. L’episodi de la calç viva planava als records. També les tibantors entre la primera i la segona volta de les eleccions estatals sobre si donar suport o no al PSOE. Tanmateix, ha afirmat tot seguit: «No ens conformen amb la condescendència d’haver ajudat al PSOE i el PP a posar-se les piles. Volem que se’n vagen».

«No podem perdre l’oportunitat per guanyar. Avui vuit empresaris han confessat que han finançat il·legalment el PP i hem descobert més tripijocs fiscals de Rato quan estava al Govern. Hem d’estar units i sortir reforçats d’un procés que ha deixat pel camí a companys imprescindibles [en referències a les baixes de Carolina Bescana o Nacho Álvarez]. És clau per vèncer els poderosos. I més quan el règim ha sacrificat el bipartidisme per sobreviure», ha indicat, per a confessar: «Segurament, si no haguera defensat les meues idees per al projecte, hauria evitat més maldecaps. Però no estic per ocupar un seient. Sé que aquesta aposta pot costar-me diverses responsabilitats orgàniques, però si sóc a Podem, és per defendre les meues idees. No per a ocupar càrrecs».

Maestre, de fet, ha volgut calmar les aigües després de la tempesta d’aquesta setmana, a la qual va alimentar amb un gif a les xarxes contra el PSOE i IU. «Hem de ser un Podem amable. Donar més amor als nostres companys. Per això celebrem la participació de tots els inscrits. Hagen votat la nostra opció o no. Totes les persones són benvingudes. Els enemics estan fora», ha reblat. Meco, en canvi, ha ressaltat: «No tenim por a ningú. Ni al PSOE ni a Izquierda Unida. Que ho sàpiguen: tenim el cor morat i el tindrem per molt de temps». La intervenció ha generat els aplaudiments exaltats dels dirigents presents.

Poder valencià

Si l’Estat espanyol fos un vaixell, les decisions a Podem sempre s’haurien pres des del centre, a Madrid. Per això Ballester ha demanat «no negociar com si foren Ximo Puig amb Mariano Rajoy el finançament». «No hem d’aspirar a tindre una veu valenciana a la direcció estatal, sinó que els valencians formem part d’aquestes decisions». Un discurs en favor de la «descentralització» i la «federalització» de Podem al qual s’ha sumat Errejón «elogiant la plurinacionalitat de l’Estat»: «Cal deixar d’enfrontar als pobles de l’Estat, i fer valdre la diversitat territorial». Errejón, de fet, ha recongut les errades del disseny centralitzat de Vistalegre I, la primera assemblea de la formació, però les ha justificat per «la necessitat de competir electoralment».

«Necessitem un Podem feminista, més democràtic, plurinacional i fort», ha proclamat Ballester. «Cal un rumb transversal per guanyar», ha conclòs Errejón entre mans en l’aire amb el símbol de la victòria -logo de la candidatura errejonista Recuperar la il·lusió-, aplaudiments de la primera fila i tímids crits de «Sí, se puede».

Errejón s’ha postulat com a capità de Podem per dirigir la nau cap a la victòria electoral i ideològica. La seua missió és evitar el naufragi de l’embarcació, com també ho és per la resta de candidats a encapçalar el projecte. Com diu el poema Veles i Vent d’Ausiàs March que ha llegit Meco:

«Veles i vents compliran els meus desigs, fent camins incerts per la

mar. Mestral i ponent en contra d’ells veig armar-se; xaloc i llevant

els han d’ajudar amb els seus amics, el gregal i el migjorn,

fent humils precs al vent de tramuntana que en el seu bufar els

siga favorable i que tots cinc duguen a terme el meu retorn».

El vaixell de Podem necessitarà aquest bon vent.