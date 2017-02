Casa Pinet, el santuari del País Valencià en perill

A Tàrberna, seu de les primeres diades del 25 d'abril organitzades pel PSAN i el Partit Socialista Unificat del País Valencià, hi ha un bar que representa la comunió perfecta entre la identitat nacional i l'esquerra marxista. Casa Pinet, com s'anomena aquest indret emblemàtic, s'enfronta al pitjor obstacle que ha patit durant més de 40 anys de vida: el desnonament. Sense acord amb l'ajuntament governat pel PP i el PSOE, els propietaris han rebut un escrit amb la data del judici i del desallotjament, segons indiquen a EL TEMPS.

Tàrberna (Marina Baixa) pot ser considerada com la reserva espiritual balear del País Valencià. L’accentuació en la parla, pròpia de les Illes, la converteix pràcticament en una illa més enclavada a tocar de Benidorm. Aquesta població, però, també és una parada obligada per a qualsevol viatger forçament d’esquerres i amb consciència nacional. Casa Pinet, el bar més popular del municipi, ho concentra tot. La combinació a les seues parets d’estelades, banderes comunistes, retrats del Che Guevara, Fidel Castro o Lenin trasllada a cada visitant a un món ben particular. Tot ambientat amb cançons típicament valencianes i d’altres revolucionàries, com ara La Internacional.

La seua particularitat l’ha convertit en un atractiu turístic indiscutible. La qualificació de «santuari del País Valencià» realitzada pel filòleg i historiador Manuel Sanchis Guarner està ben justificada. No debades, la falç i el martell surt al costat de fotografies del pensador Joan Fuster i d’edicions de la seua obra referent: Nosaltres els Valencians.

Aquest santuari, però, es troba amenaçat. El contracte de lloguer del local de propietat municipal va finalitzar l’any 2014 i, a partir d’ací, els propietaris del bar -Jeroni Moncho «Pinet» i la seua dona que quan van jubilar-se van deixar el negoci en mans del seu fill i la nora- van exigir a l’ajuntament de la localitat una solució. De fet, van plantejar un contracte d’arrendament de cinc anys amb opció a una ampliació o l’adequació dels afores de la població per tal d’instal·lar-se a un local que tenien allí. El consistori, però, no va asseure mai a negociar.

Casa Pinet va actuar mitjançant una campanya de firmes a través d’internet a principis d’aquest any. Ara, segons l’escrit judicial al qual ha tingut accés EL TEMPS, s’ha citat a la família Pinet a celebrar una vista el pròxim 9 de març de 2017. El requeriment judicial del jutjat de La Vila joiosa (Marina Baixa) estableix que en cas de no haver-hi acord el desnonament es produiria quasi dos mesos més tard, el 4 de maig de 2017 a les 11 del matí.

«Que ens desnonaren, a banda d’un drama personal per a la família, seria un cop molt dur per un indret que forma part de la cultura i la identitat del País Valencià», indica Jeroni Moncho, l’actual gerent del bar. «El cop seria molt important per a Tàrberna, ja que quan vénen ací tots pregunten per Casa Pinet. Seria un mal negoci pel poble», crítica.

Moncho, de fet, denuncia que, fins al moment, «l’ajuntament [governat en coalició pel PP i el PSOE] no ens ha escoltat». «Per primera vegada ens han citat a una reunió el pròxim 14 de desembre. Però ha sigut gràcies a l’empenta de la gent i de les reclamacions de l’oposició», explica. Amb una campanya a la xarxa i en change.org per evitar la fi d’aquest indret emblemàtic al País Valencià, els propietaris s’han posat en contacte amb el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont -que va visitar quan era alcalde de Girona l’establiment-, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per demanar-los ajuda per salvar Casa Pinet. «Segur que ells ens poden tirar una mà», expressa.

«Nosaltres volem negociar. Anar-hi a judici ens surt molt car. I, a més a més, també al poble perquè els advocats de l’ajuntament els paguem tots els ciutadans», recorda. Amb tot, Moncho no es resigna. «No deixarem de lluitar mai. No ens queda una altra», remata. El santuari del País Valencià, en perill.