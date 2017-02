Ciutadans València, una Unió Valenciana 2.0?

Fernando Giner, líder de Ciutadans València

Amb el PP post Rita Barberá assetjat per la corrupció, Ciutadans exerceix de líder de l'oposició. Liderats per l'empresari Fernando Giner, el discurs de la formació a València ha anat virant cap a postulats cada vegada més anticatalanistes. El suport a entitats secessionistes com ara Lo Rat Penat i la RACV, la convocatòria d'actes en favor de la unitat d'Espanya o les crítiques contínues contra Compromís perquè puga iniciar un procés independentista al País Valencià ho evidencien.

A la campanya electoral de les municipals del 2015, Ciutadans va presentar-se a València com un partit més ben centrat. Amb l’objectiu de llevar-se l’estigma de candidat conservador, el líder dels taronja va traçar un discurs liberal amb punts ecologistes. El propòsit era identificar-se com una força regeneradora com Compromís, però amb un missatge, òbviament, molt més escorat a la dreta.

Ciutadans, però, ha patit una evolució durant el seu poc més de primer any a l’Ajuntament de València. Amb l’avantatge de convertir-se gràcies a l’onada ofegadora del cas Taula per al PP en el principal partit de l’oposició, els d’Albert Rivera no s’han situat en posicions centristes, tot i els seus intents de semblar una formació que sempre està en una posició intermèdia entre el que diu el PP i les iniciatives del Govern de la Nau, integrat per Compromís, PSPV-PSOE i València en Comú, la marca aixopluga a Podem i els crítics amb la direcció actual d’Esquerra Unida.

Si durant la campanya el discurs anticatalanista no va estar quasi present a Ciutadans, la seua acció municipal sí que està impregnada. Amb un to més conservador que el practicat per la mateixa formació a les Corts Valencianes, dominada al parlament valencià pel sector liberal de Ciutadans, Giner ha tornat a criticar a Compromís i al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per no replicar les paraules del líder d’Esquerra al Congrés, Joan Tardà, en afirmar que Catalunya «no serà lliure fins que el País Valencià no exercisca el seu dret a decidir».

Unes denúncies que són habituals contra Compromís, on sempre que pot agita crítiques contra les polítiques culturals i educatives dels valencianistes perquè, segons ell, «són l’inici d’un procés independentista contra el País Valencià». No debades, Giner va reunir als líders de Ciutadans de Catalunya, les Illes i Aragó per fer un acte conjunt davant del Palau de la Generalitat Valenciana per defensar la unitat d’Espanya. Les seues crítiques contra els actes d’Acció Cultural del País Valencià a la plaça de bous el 25 d’abril també van ser sonades.

Conferenciant habitual a la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), l’entitat secessionista que defensa posicions no científiques sobre la llengua, el líder de Ciutadans València compta com a referents lingüístics a Lo Rat Penal i la RACV. Al debat sobre si València havia de denominar-se exclusivament en català, va demanar al govern municipal que tinguera en compte l’opinió d’aquestes entitats.

Aquests posicionaments recorden als que ja va defensar al consistori, deixant de banda al PP, Unió Valenciana. Unes similituds quan una de les figures destacades del partit a l’Ajuntament de València va passar per les files d’aquest partit regionalista. Es tracta d’Amparo Picó, que també ha estat a altres formacions com ara el CDL i el PSD, força creada per l’ex-conseller empresonat Rafael Blasco per a desgastar als socialistes.

Uns factors que han fet que el discurs de Ciutadans València s’assemble, tot i la distància històrica, amb el que va practicar al seu dia Unió Valenciana. La seua aposta per un missatge anticatalanista ho posa de manifest. Un viratge que pot privar-los d’ocupar a posició de força a l’espai de la dreta i el centre de la qual gaudia el PP fa res.