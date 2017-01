Clubs secrets, sexe, violència i assassinats

Com sempre que es parla de clubs secrets, no podia faltar amb el Bohemian Grove la suposada existència de ritus de sexe i violència, i que arribarien fins i tot als assassinats. A les diferents pàgines web conspiranoiques que s’han consultat s’acusa el selecte grup de voler imposar un ordre mundial capitalista −per ventura no el tenim ja?− en benefici dels grans poders econòmics que representen els seus socis.

A banda, s’assegura que diversos programes de control mental que la CIA ha posat en pràctica des de fa decennis tenen per objecte real crear dones esclaves, des que tenen pocs anys −6, 7… − fins aproximadament els 30, per satisfer les perversions sexuals del homes del Bohemian, i després són assassinades. Tres suposades antigues víctimes d’aquests programes, que asseguren que aconseguiren sortir-ne sense ser −òbviament− assassinades, Cathy O’Brien, Arizona Wilder i Brice Taylor s’han fet famoses contant que foren violades de totes les maneres possibles durant anys en el campament d’estiu dels rics i polítics. A pesar de les denúncies a la policia d’aquests casos i d’altres, mai s’ha pogut provar res.

Alguns periodistes, entre els quals excel·leix Alex Jones −un dels grans impulsors de la teoria que el Bohemian és un centre de conspiració−, publiquen cada any, quan s’acosta la data d’inici del campament, sinistres històries sobre el club, les quals ja s’han convertit en una mena de gènere, als Estats Units.