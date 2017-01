Com decidirà la CUP si s’aproven els pressupostos

La reunió del Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària de la CUP d'aquest dissabte donarà un 'sí' o un 'no' definitiu a la proposta de pressupostos feta pel Govern. Abans, però, les bases del partit anticapitalista discutiran els arguments a favor i en contra.

Qui ho decidirà?

Les bases de la CUP. La proposta del Govern ha estat tancada el dimarts perquè la CUP tingui temps de sotmetre el document a discussió entre la seva militància. El text serà debatut en les 109 agrupacions locals. Abans de dissabte, les tretze assemblees territorials de la CUP convocaran els seus militants, que en assemblea podran votar a favor o en contra. Les territorials del partit anticapitalista són Alt Ter, Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya Central, El Camp, Maresme, Nord Oriental, País Valencià, Penedès, Ponent, Terres de l’Ebre, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

Què votaran exactament?

Les bases de la CUP votaran ‘sí’ o ‘no’ a l’oferta de pressupostos de la Generalitat. No hi ha cap tercera via. Així ho ha assegurat aquest dimarts el diputat de la CUP, Albert Botran, en roda de premsa al Parlament: “El dia 28 sortirà un ‘sí’ o un ‘no’ definitiu a la proposta del Govern”. Si surt el ‘no’, el veto es mantindrà encara que el termini de negociació sigui ampliat.

Qualsevol pot votar en les assemblees territorials?

No, està limitat a la militància. Podran votar els militants nacionals i locals de les assemblees locals de la CUP i dels seus nuclis de suport (però no els simpatitzants), i els militants de les candidatures municipals adherides a la CUP. En canvi, no podran votar ni els militants de les organitzacions del Grup d’Acció Parlamentària ni els simpatitzants de la CUP.

Amb quins documents treballen les bases de la CUP?

Segons revela el diari Ara, les assemblees locals de la CUP treballen amb almenys dos documents sobre la taula, en què s’inclouen els arguments a favor i en contra de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Entre els arguments a favor, que traslladaria a Junts pel Sí la “pressió per al referèndum”. Entre els arguments en contra, que suposaria “acceptar les retallades derivades de les politiques neoliberals com a mal menor”.

Què és el Consell Polític més GAP?

És la reunió conjunta que celebren el Consell Polític i el Grup d’Acció Parlamentària, reservada per a ocasions especials. És convocat quan s’han de decidir qüestions relatives al procés d’independència, a una investidura (com la d’Artur Mas ara fa un any) o a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, com en aquest cas.

Per una banda, el Consell Polític agrupa les assemblees territorials del partit (esmentades anteriorment), i es reuneix mensualment per a fer seguiment i desplegar la linia política aprovada per l’assemblea nacional.

Per l’altra banda, el Grup d’Acció Parlamentària està integrat per les vuit organitzacions independents que donen suport a la candidatura CUP-Crida Constituent, i gestiona l’activitat parlamentària. Aquestes organitzacions són Poble Lliure, Arran, Constituents per la Ruptura, Lluita Internacionalista, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i Coordinadora Obrera Sindical.

Quantes persones acabaran votant el dissabte?

En total votaran 65 persones, en representació del Consell Polític i el Grup d’Acció Parlamentària.

Per una banda, les assemblees territorials tenen 57 vots. Cada assemblea territorial de la CUP té entre 3 i 6 delegats, en funció de quatre criteris: el nombre de militants, nombre de comarques que agrupa, nombre de regidors i nombre d’assemblees territorials. En aquests moments, es reparteixen de la següent manera: Alt Ter (4), Baix Llobregat (4), Barcelona (5), Catalunya Central (4), El Camp (5), Maresme (5), Nord Oriental (6), País Valencià (3), Penedès (5), Ponent (5), Terres de l’Ebre (3), Vallès Occidental (4) i Vallès Oriental (4).

Per altra banda, els vuit vots restants són els de les organitzacions del Grup d’Acció Parlamentària. Cadascuna d’aquestes organitzacions envia un delegat a la reunió del Consell Polític més GAP, que té dret a vot.

Com són les organitzacions del GAP?

Són un grup heterogeni d’organitzacions i moviments socials independents de la CUP. Hi ha des del sindicat universitari SEPC i l’organització Poble Lliure (hereva del PSAN), fins a Lluita Internacionalista, una organització que es descriu a ella mateixa com a “revolucionària” i “trotskista”.

Els vots del GAP poden ser decisius?

Com la CUP al Parlament, tot dependrà de la correlació de forces. Els seus vots són pocs però poden ser decisius, com en el cas de la no investidura d’Artur Mas. Amb pràcticament un empat tècnic (27 a favor i 29 en contra), les organitzacions del GAP van fer decantar la balança cap al ‘no’ al candidat a la presidència proposat per Junts pel Sí.