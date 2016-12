Continua el setge policial a Catalunya

El regidor de la CUP a Vic, Joan Coma, ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'haver-se negat a declarar en dues ocasions. El jutge ha reclamat la seua presència per un presumpte delicte «d'incitació a la sedició». Coma és traslladat a Madrid mentre a Catalunya es convoquen mobilitzacions de solidaritat.

Primer contratemps per al Pacte Nacional pel Referèndum. El regidor Joan Coma ha estat detingut aquest dimarts després de no haver-se presentat a declarar davant del jutge. El seu presumpte delicte és el «d’incitar la sedició» durant la celebració d’un plenari a Vic, capital d’Osona, localitat on exerceix el seu càrrec polític. Des d’aquesta sala, Joan Coma va «alenar a desobeir la Constitució» quan es debatia sobre la possibilitat de donar suport municipal a la Declaració Independentista del Parlament de Catalunya. El jutge, després d’haver-lo cridat a declarar, ha ordenat la seua detenció.

El mateix Coma ha piulat un tweet en el qual ha anunciat que ha estat «detingut per l’Estat espanyol». El regidor, que declararà davant del jutge a Madrid, ha afirmat en un comunicat que no guardarà silenci, «perquè hi tenen molt a dir». Alhora, ha acusat l’Estat espanyol de voler «resoldre als jutjats el que només podrà resoldre la democràcia», matisant que seran els «independentistes i els no independentistes» aquells que prenguen la decisió sobre el futur de Catalunya.

Aquest succés se suma a recents detencions com la de Montse Venturós, alcaldessa de Berga; al judici contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya; i a les acusacions contra els ex-consellers Francesc Homs, Irene Rigau i Joana Ortega, per promoure políticament la celebració del referèndum del 9 de novembre de 2014. Un cas pel qual també serà jutjat l’ex-president Artur Mas el proper 6 de febrer.

La CUP ha convocat concentracions en la vesprada d’aquest dimarts davant dels ajuntaments dels Països Catalans. Dirigents polítics com Carme Forcadell o Oriol Junqueras han estat els primers a mostrar la seua solidaritat amb el detingut.

L’estratègia batejada com a «Pacte Nacional pel Referèndum», tractada el passat 23 de desembre, rep el seu primer cop només quatre dies després d’aquest acord. La intenció de pactar amb l’Estat espanyol un referèndum a Catalunya és l’objectiu d’aquesta nova estratègia que ja va rebre l’escepticisme tant d’Esquerra Republicana com de la CUP, partidaris, si calia, d’un referèndum unilateral. Amb aquesta detenció, la voluntat de diàleg de l’Estat queda, una vegada més, clarament esborrada. El Govern espanyol no ha mogut fitxa i continua emprant els instruments judicials per solucionar el conflicte a Catalunya.