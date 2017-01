Cos i art es fusionen a l’Octubre de la mà de Nika López

Els dies 9 i 10 de febrer, l'Octubre Centre de Cultura Contemporània acull un taller de Nika López sobre propostes artístiques per a sensibilitzar el cos a través de l'experiència.

Nika López, graduada d’honor en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, especialitzada en la relació entre la persona i el seu entorn, imparteix un taller de vuit hores a l’Octubre CCC els pròxims dies 9 i 10 de febrer, en el marc de la ainquena edició del festival Pin Pan Pun, d’art sonor i música experimental. Els participants podran conèixer de prop les seues línies d’investigació i experimentar, conjuntament amb ella, la tècnica de la performance lligada al medi ambient.

El taller, dividit en dues vesprades (de 17 a 21 h), ofereix una “nova forma de mirar el món”. En aquest sentit, proposa “sensibilitzar el cos a través de l’experiència, generant interconnexions que ajuden a reconduir la nostra energia cap a un llenguatge personal i poètic propi per a la creació artística”. Nika López aprofundeix en la relació entre l’ésser humà i la natura, a més de “mostrar les possibilitats infinites que ofereixen els materials, treballant a partir de l’art d’acció, tant a nivell individual com grupal”.

Segons explica, es tracta d’“alliberar el cos i sensibilitzar-nos davant les coses mínimes”. A més de conèixer els treballs de López i la seua experiència personal, els assistents faran pràctiques de grup, mitjançant la sensibilització i el contacte, exercitant el seu cos i reflexionant sobre la manera com han d’aplicar tots aquests coneixements a la seua vida quotidiana.

Nika López és una jove artista valenciana que, tal com detalla a la seua biografia, s’ha afirmat en una “ètica ecològica” desenvolupada a través de l’art i de manera interdisciplinar. Així, ha explorat el camp de la fotografia, el vídeo, la instal·lació, l’escultura, i evidentment, l’art d’acció. Ha completat la seua formació amb diversos tallers a València, Barcelona i Cadis, en algun cas de la mà de la prestigiosa Mónica Günther, i ha acudit a festivals tan importants com l’Acción/MAD16 i l’Encuentro Internacional de Arte de Acción, a Madrid, o a les jornades organitzades per Bartolomé Ferrando i el col·lectiu Diàleg Obert a València.

Les inscripcions per al taller de l’Octubre CCC s’han de fer a través del seu correu personal, monicadesigns94@gmail.com. Per conèixer a fons la seua trajectòria, podem visitar el seu lloc web, www.nikalopez.com.