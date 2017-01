Santi Vidal plega després de quedar-se sol

El jutge suspès ha dimitit com a senador després de ser cridat a consultes per Esquerra Republicana. Malgrat que ahir va ratificar les seves polèmiques declaracions, tant el Govern com el seu partit les han desmentit rotundament avui.

Després que la bola s’hagi fet massa grossa, el jutge Santi Vidal ha decidit dimitir aquest divendres com a senador d’Esquerra Republicana. El parlamentari ha pres la decisió després de reunir-se amb la direcció del seu partit i assegura que ho ha fet per no representar un “obstacle pel procés”.

La polèmica la destapava aquest dijous el diari El País, que difonia les seves declaracions sobre el procés en una gira de conferències per municipis catalans. “En aquests moments, i no us diré com ho hem aconseguit perquè ho hem aconseguit de manera absolutament il·legal, tenim totes les vostres dades tributàries”, assegurava el jutge suspès. “Tots esteu fitxats, tots”. També deia haver elaborat una llista de jutges afins a la independència juntament amb el conseller de Justícia, Carles Mundó.

Després de ser publicat per El País, el cap de files d’ERC al Senat es ratificava. “Cal generar il·lusió i veure que s’estan fent coses”, afirmava Vidal en declaracions al diari Ara. I afegia: “Em ratifico en les meves manifestacions”. Segons el jutge, tot el que ell explicava en les conferències era cert. Però s’ha quedat tot sol en la seva ratificació. Tant el Govern català com el seu partit, Esquerra Republicana, l’han desautoritzat.

En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern ha desmentit “de manera rotunda i categòrica” que la Generalitat hagi obtingut les dades fiscals dels catalans il·legalment. “Aquestes declaracions són molt greus perquè són falses i, per tant, són inacceptables pel Govern”, ha criticat Munté, que ha rebut el suport del president Puigdemont en una piulada: “Qui pot explicar el que fa el Govern són els seus membres. I quan s’expressen amb la claredat de Neus Munté refermen el compromís de fer-ho bé”.

Qui pot explicar el que fa el Govern són els seus mebres.I quan s’expressen amb la claredat de @neusmunte refermen el compromís de fer-ho bé — Carles Puigdemont (@KRLS) 27 janvier 2017

Per la seva part, també en declaracions a Catalunya Ràdio, el portaveu d’Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, ha dit que les afirmacions de Santi Vidal en les conferències són “mentida” i les ha atribuït a “l’entusiasme” de les xerrades. Per altra banda, també ha anunciat que el partit es reunirà amb el seu senador per a “parla del que ha passat” i “prendre les decisions que s’hagin de prendre”. Malgrat que l’acta de senador és personal i intransferible, no hi ha hagut conflicte: Vidal ha fet un pas al costat sense remugar.

Des d’una fàbrica d’helicòpters fins a una partida camuflada

Entre les polèmiques revelacions de Santi Vidal, destaca la d’una carta als ciutadans per a ignorar l’Agència Tributària espanyola. Segons el jutge suspès, els catalans rebran una carta a meitat del 2017 en què se’ls informarà que, un cop proclamat el nou Estat, la recaptació de tots els impostos anirà a càrrec del Ministeri d’Hisenda de Catalunya, i que hauran d’ignorar les comunicacions de l’Agència Espanyola de Tributs.

En les polèmiques conferències, el senador dimitit també afirma que “dels 801 jutges espanyols sabem perfectament quins comparteixen els nostres somnis i ideals”, que l’Estat espanyol reconeixerà la independència de Catalunya en menys de 30 dies, que la Generalitat ha arribat a un preacord amb l’OTAN (i “tindrem una fàbrica d’helicòpters”) i que onze estats de la Unió Europea reconeixeran l’Estat català “l’endemà mateix del referèndum”.

Santi Vidal també assegura que “hi ha dos fons d’inversió internacionals que ens obriran una línia de crèdit de fins a 200.000 euros” i que els pressupostos tenen 400.000 milions d’euros camuflats -“perquè ‘tontos’ tampoc som”- que seran destinats a la celebració del referèndum i a tenir preparades les 19 estructures d’Estat “que necessitarem l’endemà que hàgiu decidit”.

La Fiscalia ho investigarà

Després de la publicació de les polèmiques declaracions, la Fiscalia General de l’Estat ha demanat a la Fiscalia de Catalunya que obri diligències per a investigar les afirmacions de Santi Vidal. El fiscal general, José Manuel Maza, considera que, en cas de ser cert el que va dir, podria suposar “una greu vulneració dels drets dels ciutadans”. És per això que ha demanat al fiscal superior de Catalunya, José Maria Romero de Tejada, que obri diligències.