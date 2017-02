Despullant la ‘Gürtel’ valenciana

Àngelica Such i Milagrosa Martínez//EFE.

Al frondós arbre judicial de la 'Gürtel' valenciana, les primeres rames van desbrossant-se. A la primera sentència feta pública aquest divendres per la manipulació dels contractes de Turisme, s'hi suma la confessió d'haver-hi finançat il·legalment el PPCV de 8 dels 9 constructors implicats. Un bosc que es completa amb el judici del frau de les pantalles de la visita del Papa a València del 2006 i les adjudicacions de les conselleries de Benestar Social i Sanitat a les empreses de la trama corrupta.

Com si es tractara d’un fantasma allunyat que surt cada un temps, la pota valenciana del cas Gürtel ha emergit quan el PP celebra el seu congrés estatal. Si en la vespra del conclave intern han estat els vells empresaris amics els que han confessat el finançament il·legal del PPCV, aquest divendres el Tribunal Superior de Justícia valencià ha emès la primera sentència de la rama valenciana. I en ella ha enviat a presó a l’ex-consellera de Turisme, Milagrosa Martínez, i als principals capitostos de la trama pel falsejament de les adjudicacions de les fires turística de Fitur.

Un degoteig judicial, però, que embolica una causa convertida en eterna. Aquesta és una radiografia dels principals fets delictius que es jutgen i de l’estat de les diverses peces en les quals estan dividits:

-Trampes electorals. El judici pels suposats suborns que va rebre Francisco Camps de la trama corrupta, pel qual va quedar absolt, era només una anècdota. El moll de l’os se centrava en el finançament il·legal. La trama funciona així: amb Orange Market, la sucursal dels capitostos de la trama al País Valencià, com a intermediària, els empresaris van abonar 1,2 milions d’euros per treballs inexistents a aquesta mercantil. Una empresa que després s’encarregava d’organitzar les campanyes del PP, encara que també rebia adjudicacions de la Generalitat Valenciana. Els pagaments dels constructors els assegurava els contractes de l’administració pública valenciana governada pels populars. El partit de la gavina va pagar 2,2 milions a empreses de la trama.

L’Audiència Nacional serà l’encarregada de jutjar aquests fets junt amb el presumpte delicte fiscal de les donacions no declarades a Hisenda. Amb tot, la peça del finançament il·legal no té, de moment, jutge. Fixat per al pròxim 13 de març, aquest dijous diversos empresaris, entre els quals el nebot de l’ex-president de les Corts, Juan Cotino, han reconegut les donacions a les mercantils de la trama per pescar contractes de les diferents conselleries. Bona part de la cúpula del PP de Camps com ara els ex-dirigents Ricardo Costa i Vicente Rambla estan processats.

-Contractes a canvi de rellotges. Tot i que l’ex-consellera de Turisme i ex-presidenta de les Corts, Milagrosa Martínez, va assenyalar a Camps com a responsable, ha estat el principal ex-alt càrrec del PP valencià condemnat per Gürtel. El Tribunal Superior de Justícia valencià ha enviat nou anys a presó a Martínez i als capitostos de la trama: Francisco Correa, Álvaro Pérez El Bigotes i Pablo Crespo. L’ex-cap de gabinet de l’ex-consellera i condemnat per la peça dels vestits, Rafael Betoret, ha estat sentenciat a 6 anys de presó, tres menys que la resta. L’auto estableix que les empreses de la Gürtel van aconseguir de forma manipulada els contractes de la fira de turisme Fitur entre els anys 2005 i 2009. A canvi, Martínez va rebre un rellotge de luxe valorat en 2.400 euros. L’altra ex-consellera processada, Àngelica Such, ha estat absolta.

-Negoci papal. Es tracta de la principal pilotada que va aconseguir la trama al País Valencià. Els capitostos de la trama van adjudicar-se el contracte del muntatge de les pantalles i la megafonia de la visita del Papa Benet XVI a València l’any 2006. L’adjudicació, licitada per RTVV i la fundació V Encontre de les Famílies, va realitzar-se «vulnerant conscientment les normes de contractació pública», segons el jutge José de la Mata. La trama va aconseguir el contracte a través de la constructora Teconsa, que va servir d’empresa pantalla. Amb un «cost desorbitat», els capitostos de la trama van sostreure 3,3 milions dels 7 que costava la licitació. Després de subornar, segons la policia espanyola, a Cotino, que controlava la contractació «a l’ombra», amb un abric i a Pedro García, director de la radiotelevisió, amb un MiniCooper i diners en metàl·lic, els líders de la trama van repartir-se la comissió milionària.

L’Audiència Nacional va enviar a Cotino i a la resta d’implicats a judici. La Fiscalia Anticorrupció demanava 11 anys de presó. Una vegada apartats els dos jutges designats per lligams amb el PP, el tribunal va trossejar la causa en dues peces: la principal va quedar-se en Madrid, i va obrir-ne una altra per investigar les irregularitats de la fundació creada ex-profeso per a l’esdeveniment. Aquesta última s’instrueix a València.

-Una administració tacada. L’última part de la rama valenciana de la Gürtel són els contractes que els ex-consellers Alícia de Miguel, Luis Rosado i Manuel Cervera van atorgar a Orange Market i la resta de mercantils del conglomerat capitanejat per Correa. En la peça s’investiguen les adjudicacions que va rebre la trama entre 2004 i 2009 de conselleries, empreses públiques i fundacions. En mans de l’Audiència Nacional, el judici està pendent de celebrar-se. En aquesta part també està implicat David Serra, ex-vice-secretari d’organització del PPCV i esquitxat al cas Taula.