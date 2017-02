Diplomàcia

The Expanse

La sèrie política més interessant del moment és una sèrie de ciència-ficció. Es tracta de The Expanse, basada en les novel·les de James A. Corey, que descriu amb una precisió admirable la tensió entre dues potències enfrontades en una Guerra Freda. Com que es tracta de ciència-ficció i l’escenari que presenta està situat al futur, les dues potències són la Terra i Mart (partint de la idea que l’ésser humà haurà arribat en el futur al planeta roig) i els conflictes que tenen estan relacionats amb les activitats de missions de naus espacials. Dit d’una altra manera, es tracta d’una space opera molt ben fonamentada en un univers amb un bagatge i una història treballada i complexa, on, a banda de Terra i Mart, també trobem els ciutadans del Cinturó, que viuen en condicions infrahumanes, pertinentment esclavitzats, i amb el risc d’esdevenir el primer dany col·lateral en el cas que les tensions entre les dues potències acabin esclatant en forma d’enfrontament armat.

A la primera temporada es va voler mostrar la diversitat d’aquest univers a través de tres trames que evolucionaven en paral·lel: una nau rep un senyal d’ajuda que resulta ser fals (la trama pròpia del gènere de l’space opera), l’interrogatori violent d’una membres de les Nacions Unides a un agent de l’OPA, un organisme que lluita en defensa dels ciutadans del cinturó d’asteroides i que pot ser vist com un moviment social o bé com una organització terrorista, depèn de qui sigui el personatge que parla (aquesta és la trama política) i un detectiu que rep l’encàrrec de trobar la filla d’un dels empresaris més poderosos i influents del sistema solar. En aquesta darrera trama The Expanse introduïa una trama més pròpia del gènere negre, que se sumava a les anteriors. El resultat va ser una primera temporada ambiciosa, potser massa agosarada.

A la segona temporada, que s’acaba d’estrenar recentment, s’ha deixat enrere la trama detectivesca, que era la més dissonant en el conjunt, i s’ha centrat The Expanse en la combinació de space opera i intriga política. Com que no conec les novel·les de James A. Corey, no sabria dir si és una decisió dels responsables de l’adaptació o mèrit del material original. En tot cas, la sèrie ha millorat amb el canvi. La trama de la investigació detectivesca va servir per presentar i explorar l’univers de The Expanse, però ara ja no és necessària. És molt més interessant centrar-se en el conflicte diplomàtic entre Terra i Mart, i en els punts de vista dels diversos actors de l’enfrontament. La introducció de personatges com Bobbie Draper, una marine que desitja acabar l’etapa de pau sostinguda en acords, dóna profunditat a una ficció més eficient a l’hora de tractar conflictes internacionals que moltes sèries que teòricament són especialistes en aquesta qüestió.