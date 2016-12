El capitost de la trama ‘Púnica’ va assessorar Luis Santamaría

En una conversa entre el presumpte capitost del 'cas Púnica', Alejandro de Pedro, i el diputat a les Corts Valencianes, Víctor Soler, l'empresari afirma: «Vaig estar amb el conseller Luis [en referència a l'actual president de la gestora del PP de València, Luis Santamaría]». «El 'presi' [s'entén que parla de l'ex-cap del Consell, Alberto Fabra] li ha encarregat que porte el tema d'internet. I jo l'estic assessorant», expressa De Pedro per WhatsApp, segons recull un informe de la Guàrdia Civil, al qual ha accedit EL TEMPS. En ell, Soler apareix com a «l'interlocutor» amb el suposat cap de l'operació Púnica.

El terratrèmol de baixa intensitat de l’operació Púnica al País Valencià sembla que pot tindre més d’una rèplica al grup parlamentari del PP a les Corts Valencianes. Si, fins al moment, només el diputat Víctor Soler estava implicat en la trama suposadament capitanejada per Alejandro de Pedro, el nou informe de la Guàrdia Civil, al qual ha accedit EL TEMPS, esquitxa Luís Santamaría, ex-conseller, diputat al parlament valencià, president de la gestora del PP de València i afí a la líder dels populars valencians, Isabel Bonig.

En una conversa de WhatsApp, interceptada per la Unitat Central Operativa (UCO) de l’institut armat, De Pedro afirma a Soler que «va estar amb el Conseller Luis» i que «l’està assessorant». «El presi li ha encarregat dur el tema d’internet», expressa el suposat cap de Púnica. «Li he proposat que cree un equip on aquest equip no estiga simplement per assessorar. Tu ja m’entens. Li he dit que agafe una persona per cada província i li he proposat que et cride. T’ho dic per si et crida per això», continua De Pedro. Soler li contesta: «De puta mare, gràcies tío». «Estarem amb el presi», insisteix l’empresari.

Santamaría, de fet, va dissenyar l’estratègia electoral del PP de Francisco Camps durant els comicis valencianes de l’any 2011 amb De Pedro, segons va publicar El Confidencial. Amb tot, no és l’única campanya que arrossega l’ombra de les empreses de Púnica. Segons la Guàrdia Civil, en una conversa entre David Marjaliza -altre dels capitostos de la trama- i De Pedro, el consultor de comunicació va comentar a Marjaliza que s’anava a reunir amb el «president». La UCO identifica aquesta persona com Alberto Fabra.

L’afirmació sobre Santamaría forma part de les diverses converses entre Soler i De Pedro. En elles, el diputat apareix com a l’interlocutor del consultor en xarxes imputat a la causa. L’Audiència Nacional investiga els pagaments realitzats per l’Ajuntament de Gandia (La Safor) durant l’època d’Arturo Torró i el PP de la localitat, que acumula quatre imputacions, a empreses de la trama. El deute per treballs de posicionament web, però, els hauria abonat la constructora Gomuñoz, que va facturar 1,2 milions d’euros del consistori i d’una empresa pública municipal a través d’una subcontractació. Segons les cridades interceptades per la UCO, Soler i Dionisio Ollero, vice-secretari d’organització del PP de Gandia, serien els ideòlegs d’aquesta fórmula. Torró va assenyalar davant el jutge Eloy Velasco a Soler com negociador amb la trama.

«Alejandro, quin és el nom de l’empresa a la qual es factura?», li pregunta Soler a De Pedro en un altre intercanvi de missatge datat el novembre del 2014. «Madiva editorial sl», li contesta, citant una de les mercantils investigades al cas. En una altra ocasió, l’expert en xarxes socials recorre a l’acabat d’escollir compromissari al congrés estatal del PP per solucionar els deutes acumulats en els treballs de posicionament a internet. «Víctor, saps alguna cosa, no m’ha dit res ningú», diu l’empresari. Soler li respon: «Seguisc amb el tema. Ara, m’han comentat que hauríem de començar l’1 d’octubre. Em sap greu, però són coses que no depenen de mi i mira que insistisc». De Pedro, tot seguit, afirma que «el deute acumulat és el mateix, per la qual cosa augmenta el que s’ha de facturar», i el dirigent popular ho ratifica: «Sí, ho hauríem de recalcular».

Amb aquestes converses i amb factures que mostren com la constructora va pagar els deutes de l’estratègia digital del PP de Gandia, la Guàrdia Civil acusa Soler de malversació de fons públics, frau i suborn. No debades, la UCO estableix que el diputat del PP no només «coneixia les irregularitats», sinó que, a més a més, actuava com a «interlocutor directe d’Alejandro de Pedro en la determinació dels treballs de reputació a realitzar i la manera de sufragar-los». Els agents també consideren que Torró «era coneixedor de l’índole dels serveis».

Sospites aïllades

A banda de la branca relativa als presumptes tripijocs de la trama a Gandia, les sospites de corrupció relacionades amb aquesta causa al País Valencià són, de moment, peces inconnexes d’un puzle per quadrar. Les irregularitats, de fet, van des de les converses entre De Pedro i Marjaliza, un altre dels capitostos de la trama, que esquitxaven Bonig per una suposada manipulació d’un contracte en la seua etapa com a consellera d’Infraestructures, fins a les maniobres a Elx (Baix Vinalopó) o Calp (Marina Alta) per a implantar el mateix model de negoci de construcció de col·legis privats al País Valencià.

Ajuntaments com ara València, Dénia (Marina Alta) o Castelló van ser registrats pels contractes amb empreses vinculades a la trama, i els ex-consellers Juan Cotino, Alejandro Font de Mora i Rafael Blasco van beneficiar-se de treballs de posicionament online valorats en poc més de 60.000 euros. El constructor i suposat cap del cas Brugal, Enrique Ortiz, el líder del PP d’Alacant, José Císcar, i l’ex-alcaldessa de València, Rita Barberá, van gaudir d’una web gràcies als serveis de De Pedro. La trama Púnica convertida al País Valencià en un magraner de sospites encara per brotar a l’espera d’una primavera judicial.