El Consell xoca amb les incompatibilitats dels alts càrrecs

El subsecretari de Sanitat, Ricardo Campos, a la dreta.

El llistó ètic del Govern valencià és bastant elevat. Després del regall d'escàndols que han protagonitzat els executius del PP, el Botànic va aprovar a les Corts Valencians una estricta llei d'incompatibilitats per evitar el joc de la porta giratòria. Amb tot, durant la present legislatura tres alts càrrecs han estat assenyalats per suposades incompatibilitats. El darrer cas ha estat el del subsecretari de Sanitat, el socialista Ricardo Campos.

Després de l’etapa de corrupció sistèmica als executius del PP, el Govern valencià va emprendre una autèntica revolució transparent. Convenis amb Transparència Internacional, un codi ètic, una llei d’incompatibilitats, una altra de transparència, la creació d’una Agència Antifrau… El Consell ha aprovat un conjunt de normatives per blindar-se dels excessos del passat. L’objectiu era curar-se en salut i eliminar l’opacitat anterior.

Amb la conselleria de Transparència que dirigeix Manuel Alcaraz com a guardià de l’ètica del Botànic, els primers casos de suposades incompatibilitats han sorgit a la llum. No es tracta, de moment, d’escàndols similars als que han sacsejat els populars. Ni de lluny. Però són exemples que destenyeixen la línia ètica traçada. I, per això, dos d’ells han acabat plegant al cap de pocs dies de sortir aquestes sospites d’incompatibilitats.

L’última apunta a Sanitat. Amb una secretària autonòmica que va estar destituïda al departament per suposades contractacions irregulars, el focus se centra ara en el subsecretari socialista Ricard Campos. Segons va desvelar El Mundo, Campos no va incloure en la declaració de béns com a alt càrrec la propietat d’una clínica oftalmològica a Paterna. Tampoc el lloguer que cobra per arrendar el local. Una errada que ha provocat un enfrontament entre la conselleria de Transparència, controlada per Compromís, i Sanitat, en mans de la socialista Carmen Montón.

Tanmateix, aquesta polèmica menor ha engreixat quan s’ha destapat que Campos llogava la clínica a l’empresa Oftalvist, propietat del grup Asisa i que treballa per a la mateixa conselleria de Sanitat. Una relació econòmica que entraria en contradicció en la llei d’incompatibilitats que ha impulsat el mateix Govern valencià amb l’objectiu d’aturar el joc de les portes giratòries.

Segons estableix l’article 4.2 de la llei «durant el seu mandat o nomenament, les persones amb càrrec públic no podran subscriure contractes per si mateixes o a través de societats o empreses participades per elles o les seues famílies fins al tercer grau de consanguinitat o segon d’afinitat, directament o indirectament, que afecten el sector en el qual presta serveis». És a dir, Campos estaria suposadament incomplint la llei. Amb la batalla entre els dos socis del Consell per l’assumpte, la presumpta incompatibilitat encara no s’ha resolt políticament.

Amb tot, aquest conflicte d’interès no és l’únic que ha patit el Govern valencià. L’ex-directora d’Internacionalització, Mónica Cucarella, va ser destituïda després que un informe de la conselleria de Transparència apuntara que «va ometre» a la seua declaració d’activitats que «tenia la condició d’apoderada» de la gasolinera d’Alzira (Ribera Alta). Un establiment, a més, que feia una dècada que restava sense ser descontaminat i quan la neteja de la qual haurà d’assumir-la la mateixa Generalitat Valenciana. Transparència, però, va determinar que «no existia incompatibilitat encara que compte amb més del 10% de la societat». Segons l’informe, la incompatibilitat només es produeix «en empreses que tinguen concerts o contractes amb el sector públic».

L’informe va encendre les crítiques del sector crític del Bloc, pota majoritària de Compromís. En especial, per les consideracions al text que aquesta omissió «havia estat una falta molt greu que comporta la destitució d’alts càrrecs». Llavors, aquesta facció dels nacionalistes van afirmar que el document tenia una intenció política al darrere, ja que va ser elaborat per una alt càrrec d’Iniciativa, el partit de Mónica Oltra a Compromís. Tot i que el conseller d’Economia, Rafael Climent, va donar suport als crítics en el congrés intern del Bloc, la seua defensa de la destitució va calmar les aigües tèrboles a la coalició.

Compromís va patir un altre suposat cas d’incompatibilitats. Tot i que la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia, Sandra Casas, va marxar «per motius personals», el PP va airejar un presumpte conflicte d’interès. Els populars jutjaven sospitós que resolguera expedients en favor de persones dependents que ella mateixa havia defensat en el passat davant els entrebancs i el menyspreu continu dels governs del PP a aquestes persones. Una polèmica interessada, com també argumenta Campos per ser l’encarregat de revertir el model sanitari privat del País Valencià, però que posa a prova el llistó ètic del Consell. Una línia roja, que fins al cas del subsecretari de Sanitat, s’ha complit amb nota.