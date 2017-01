El ‘drone’, joguina mortal

Els 'drones' són vistos amb simpatia, però poden resultar letals.

El primer drone de la història va creuar el cel de Venècia el 22 d’agost de 1849. La ciutat s’enfrontava als austríacs i aquests, des de la seva flota de guerra, van enviar una sèrie de globus amb una càrrega explosiva. La idea era que, quan els globus volessin damunt la ciutat, es desinflarien i la càrrega es precipitaria cap a la superfície i provocaria una explosió. La idea va funcionar a mitges…

El segon drone va néixer a Hollywood. L’actor secundari britànic Reginald L. Denny, amb papers a Batman (1966), La volta al món en vuitanta dies (1956) o Abbot i Costello contra el Dr. Jeckyll i Mr. Hyde (1953)… havia estat pilot durant la Primera Guerra Mundial. Fascinat pels avions a escala conduïts per radiocontrol −afició que compartia amb Henry Fonda i Jimmy Stewart− va fundar Reginald Denny Industries. L’alt preu i la baixa demanda dels seus avions −no oblidem que els Estats Units travessaven la Gran Depressió− de poc no el duen a la ruïna. Sort de l’exèrcit, que el 1939 li va encarregar 53 unitats del model OQ-1, un petit avió amb motor de sis cavalls, 3,73 metres d’extensió entre les ales i 47 quilos, capaç de volar fins a 130 quilòmetres per hora.

La finalitat d’aquells avions era servir… d’objectiu per a l’artilleria antiaèria! La Segona Guerra Mundial farà ric Reginald Denny. Per cert, a la fàbrica de Denny el fotògraf de l’exèrcit David Conover va descobrir una treballadora especialment atractiva que es deia Norma Jeane, la futura Marilyn Monroe.

Per cert també, l’actriu Hedy Lamarr, junt amb George Antheil, va proposar al Govern nord-americà un sistema d’espectre eixamplat per salt de freqüència de guiatge de torpedes. Malauradament, l’oncle Sam no va usar el seu descobriment, una tècnica emprada actualment en els sistemes de posicionament de satèl·lits com el GPS…

Poc abans d’acabar la Segona Guerra Mundial, l’exèrcit nord-americà va incorporar una càmera de televisió a una aeronau i una pantalla de visualització en una segona aeronau de control. I el 1944, es van disparar contra mercants japonesos quatre drones d’assalt.

Si el 2001 l’exèrcit dels Estats Units tenia 50 drones al seu arsenal, actualment en té prop de 10.000. No són l’únic país que utilitza drones per a la guerra. Es té notícia que l’Estat Islàmic empra avions de joguina de radiofreqüència per atacar posicions de l’exèrcit kurd. Cada vegada hi ha menys diferència entre la guerra, l’espectacle i allò lúdic. Quina por.