El Govern encara no vol descartar el referèndum acordat

El president Carles Puigdemont aquest dimecres durant la sessió de control al Govern // Parlament de Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, insisteix en la via negociada amb l'Estat espanyol. El Pacte Nacional pel Referèndum posa en marxa la campanya per a sumar adhesions al seu manifest en aquests termes.

Per al Govern català, malgrat la manca d’interlocutor a l’altra banda, l’escenari d’un referèndum acordat no ha de ser descartat. Així ho ha expressat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant la sessió de control d’aquest dimecres. Preguntat pel líder socialista Miquel Iceta per com estaven preparant un referèndum unilateral, Puigdemont ha replicat: “Vostè sap ja que no hi haurà un referèndum acordat? Vostè ja sap la resposta a una proposta que encara no s’ha formulat? Jo, no”.

En aquest sentit, el president del Govern ha insistit que té un “encàrrec” del Parlament de Catalunya “d’intentar tot perquè hi hagi un referèndum acordat”, i que complirà “fidelment” aquest mandat. L’estratègia del Govern, doncs, passa per insistir en la via acordada, malgrat que a l’altra banda hi hagi un Mariano Rajoy que diu que no vol “parlar de liquidar ni Espanya ni la llei”, com ha afirmat el president espanyol aquest dimecres.

Puigdemont ha reiterat que el “compromís” del Pacte Nacional pel Referèndum i del Parlament de Catalunya és “organitzar un referèndum acordat amb l’Estat”. No obstant això, el president català ha admès que “no hi ha voluntat de negociar per part de l’Estat espanyol la convocatòria d’un referèndum”.

Justament aquest dimecres el Pacte Nacional per Referèndum ha posat en marxa la campanya per a sumar adhesions polítiques i de la societat civil al seu manifest fundacional. L’objectiu, expliquen en un comunicat, “aglutinar el màxim de sensibilitats al voltant d’aquest text responent a la voluntat de transversalitat i pluralitat que té el Pacte des del seu naixement”.

El manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, fet públic el passat 23 de gener, insta els Governs català i espanyol a “superar les dificultats polítiques i els apriorismes i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu”. La plataforma nascuda de la cimera del 23 de desembre ha habilitat la pàgina web pactepelreferendum.cat, on institucions i entitats i persones electes i particulars poden adherir-se al text.