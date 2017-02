El Govern manté l’aposta pel referèndum malgrat l’advertiment del TC

Carles Puigdemont i Neus Munté arribant a la reunió del Consell Executiu aquest dimarts // Govern

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, defensa que "requeriments com el d'avui no poden aturar allò que és un compromís" i lamenta que "l'únic que entra per la porta són amenaces d'inhabilitacions i notificacions judicials".

“Una nova mostra de diàleg”. Amb aquesta ironia ha qualificat la portaveu del Govern, Neus Munté, l’últim advertiment del Tribunal Constitucional. “Aquest tipus d’advertiments són els únics que entren per la porta del Palau de la Generalitat”, ha lamentat la consellera de la Presidència en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Ha estat justament durant la reunió setmanal del Govern que han estat notificats.

Poc abans de les 12 del migdia, mentre el Govern estava reunit, dos secretaris del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s’han presentat al Palau de la Generalitat per a notificar a l’executiu l’última decisió del Tribunal Constitucional. El TC ha decidit anul·lar de manera definitiva la resolució del Parlament, aprovada durant el debat de política, que preveia la celebració d’un referèndum d’independència com a molt tard el setembre del 2017, amb acord amb l’Estat o sense.

De la mateixa manera, els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament -Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet i Ramona Barrufet- han rebut aquest dimarts, de la mà de dues secretàries del TSJC, la notificació del TC on s’especifica l’anul·lació de les resolucions que fan referència a la celebració del referèndum. També alerta els notificats sobre la possible aplicació de la via penal.

“Requeriments com el que hem rebut avui no poden aturar allò que és un compromís en ferm d’aquest govern i d’una majoria parlamentària”, ha defensat la consellera Munté en roda de premsa. La portaveu ha insistit que estan “decidits a tirar endavant un mandat” sorgit de la ciutadania a les urnes. “L’únic que entra per la porta són amenaces d’inhabilitacions i notificacions judicials”.

En els mateixos termes que Munté s’ha pronunciat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui s’ha expressat a través d’un missatge a Twitter. Puigdemont ha mantingut el seu compromís amb la celebració d’un referèndum. “Nova advertència del Tribunal Constitucional. La judicialització és tota l’oferta de diàleg de Madrid. Però no hi ha amenaces que puguin impedir el referèndum”.