El terror colpeja Alemanya

Un atac amb un camió en el centre de Berlín deixa 12 morts i 48 ferits, entre els quals n'hi ha d'extrema gravetat. La policia ha detingut el conductor del vehicle. L'acompanyant ha mort en aquest atropellament mortal, molt similar al que va ocórrer a Niça (França) el passat 14 de juliol. La cancellera Angela Merkel ha confirmat que l'atac ha estat una acció terrorista.

Berlín s’ha trobat amb el mateix fantasma que va causar commoció a Niça (França). Si durant aquest estiu la població francesa va veure com un camió atropellava desenes de persones en un clar atemptat terrorista, aquest dilluns la capital alemanya ha viscut un atac similar. Un vehicle de gran tonatge ha atropellat diversos vianants a la plaça Breitscheidplatz, on hi havia ubicat un mercat de Nadal. Una acció que ha deixat 12 morts i 48 ferits, entre els quals n’hi ha un bon grapat que es troben entre la vida i la mort.

La cancellera Angela Merkel ha confirmat que l’atac ha estat una acció terrorista, una vegada contrastades les sospites que apuntava el ministre d’Interior, Thomas de Maizière : “Hi ha molts elements” que semblen indicar que es tracta d’un atemptat. La policia va ser la primera a parlar d’un “presumpte atac terrorista”. La Casa Blanca va sumar-se a aquesta teoria condemnant el que “pareix un atac terrorista”.

Amb l’alerta per atemptats declarada a Alemanya, les autoritats han demanat a la població restar en les seues cases i no difondre cap tipus d’informació que poguera ser un rumor a través de les xarxes socials. No debades, en cas de confirmar-se l’origen terrorista de la massacre, seria el primer atac d’aquestes característiques amb víctimes mortals al país alemany. Els quatre atacs d’aquest estiu només van registrar ferits.

El conductor del vehicle, tot i la seua fugida, ha estat detingut per la policia. El copilot, però, ha mort durant aquesta acció. Una tragèdia que ocorre quan fa uns dies els agents de seguretat van arrestar un menor de dotze anys fortament radicalitzat en un intent d’aquest xiquet d’atemptar. El menor va intentar-ho dues vegades.

Una acció, però, que pot alimentar el discurs d’extrema dreta d’Alternativa per Alemanya. Davant de les informacions no confirmades del periòdic Die Welt i de l’agència DPA, citant fonts de seguretat nacional, sobre que l’autor era refugiat, el partit antiimmigració ha aprofitat l’ocasió per a fer campanya electoral, amb els pròxims comicis fixats per a 2017. “Quan torna el colp l’Estat de dret alemany? Quan s’aturarà aquesta maleïda hipocresia? Són víctimes de Merkel”, ha escrit a Twitter Marcus Pretzell, un dels barons territorials del partit.

El terror torna a colpejar Europa en un dia on també l’ambaixador rus a Turquia ha estat assassinat en una galeria d’art. Un atac simbòlic -es tracta d’un lloc de celebració nadalenca- que torna a posar el focus en la seguretat internacional. El clima perfecte per inocular el virus del feixisme que ha contagiat els Estats Units amb la victòria de Donald Trump i que amenaça França amb la candidata del Front Nacional, Marine Le Pen. Alternativa per Alemanya es frega les mans.