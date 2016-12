El tripartit d’Alacant, de crisi en crisi

La postura de l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echávarri, de mantindre la instal·lació d'Ikea en la zona de Rabassa amenaça de desencadenar una possible ruptura del tripartit per l'oposició contrària d'un dels dos socis de govern, Guanyar Alacant. Es tracta de l'enèsim capítol on la continuïtat de l'executiu de canvi està a la corda fluixa. Els enfrontaments i la tensió interna són una constant.

Si a les parelles, els estira-i-arronsa de les dues persones són una font de conflictes, quan es tracta de tres persones la convivència n’és força complicada. Com si es tractara d’un matrimoni a tres bandes, on dues sempre estan enfrontades i altra actua normalment de pacificadora, continua viu el govern tripartit de canvi d’Alacant, conformat per PSPV-PSOE, Guanyar Alacant i Compromís. Però amb l’amenaça planant que qualsevol crisi pot desencadenar la ruptura definitiva.

Amb les cinc principals baralles entre els diferents socis de l’executiu d’esquerres encara a la memòria -només fa un any i poc que governen junts-, l’última postura de l’alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, suposa altre pols als seus socis de Guanyar Alacant, i, de rebot, també per a Compromís. Echávarri davant l’encabotament d’Ikea per instal·lar-se en Rabassa, i una vegada l’ombra del constructor Enrique Ortiz ha desaparegut del projecte, s’ha alienat amb els interessos de la multinacional a causa del risc de perdre una inversió de 250 milions d’euros. Un posicionament, però, que xoca amb els seus socis, i que suposa l’última amenaça d’un seguit de crisi que han fet tremolar els fonaments del tripartit.

-Foc a les xarxes pels horaris comercials. Un dels moments més tensos al tripartit alacantí va ocórrer en maig amb motiu dels horaris comercials. La falta d’un posicionament clar d’Echávarri a l’assumpte -ha defensat un obert total a la ciutat com sols comptar amb una zona-, ha provocat frecs amb els seus companys a l’executiu. I més quan Guanyar Alacant i Compromís no són partidaris, ni de bon tros, de la llibertat total. A diversos tweets del compte oficial de la coalició recordant el que va prometre l’alcalde a la campanya electoral, Echávarri va contestar convidant als valencianistes a deixar el govern. Una piulada pacificadora del líder de Compromís a la ciutat, Natxo Bellido, va calmar els ànims.

-Xoc de realitat als contractes municipals. Malgrat que els tres partits defensaven la municipalització de les contractes públiques que van atorgar-se a Ortiz durant l’etapa del PP, les dificultats per poder tirar endavant aquesta promesa han provocat un conflicte entre socialistes i Guanyar Alacant. Amb Compromís com aliat, Echávarri va defendre la licitació dels serveis per evitar el pagament a les contractes caducades del promotor imputat en diverses causes i capitost de la trama Brugal. Guanyar Alacant, però, va negar-se, ja que al pacte de govern es parlava de fer públic el servei.

«Si no està conforme, ja sap el que ha de fer: Llevar-nos les competències. Que s’atrevisca a fer-nos fora. L’acuse [a Echávarri] de paralitzar el canvi a Alacant. No estem per licitar contractes. Estem aquí per complir uns compromisos. Ell ho denomina immobilisme, i jo coherència», va dir el líder de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón. L’alcalde va contestar-li: «No hem d’anar en contra de les persones que més saben de l’Ajuntament. Un polític responsable no pot anar contra els tècnics».

-L’ombra d’Ángel Franco i la disputa del personal. Quan encara s’estaven formant els diversos equips de cada regidor, les primeres crítiques de Compromís i Guanyar Alacant als socialistes van arribar per la incorporació de la dona d’Ángel Franco -un dels històrics del socialisme alacantí relacionat amb Ortiz i esquitxat pel cas Brugal- a recursos humans. Un departament que ha sigut un focus de conflictes. L’escalada de gestió més important va produir-se quan el PSPV-PSOE va excloure de la mesa per a definir la reorganització dels treballadors al consistori als seus dos socis.

«Tenim un govern en coalició, les decisions del qual deuen ser adoptades de forma col·legiada. És una qüestió de transparència i de responsabilitat compartida. No de desconfiança», va dir Guanyar Alacant. Amb crides que deixaren el govern municipal per part del regidor de Recursos Humans, el socialista Carlos Giménez, Echávarri va entrar a la polèmica: «O ets govern o ets oposició, però no pots ser oposició al govern sent govern. Això és esquizofrènia democràtica».

-L’etern conflicte de les terrasses. Amb l’activitat d’oci concentrant-se els caps de setmana en determinades zones d’Alacant amb el denominat tardeo, Pavón va intentar posar ordre al suposat descontrol que es genera. Però Echávarri va, fins i tot, desautoritzar al regidor de Guanyar Alacant i vice-alcalde en una de les mesures que havia adoptat. Que el portaveu local dels socialistes siga, al seu torn, la veu d’aquests locals afegeix complexitat al conflicte.

-Disputa per la paga extra i els pressupostos. Altre capítol de la batalla entre Guanyar Alacant i el PSPV-PSOE, amb Compromís com a mediador, va donar-se amb la confecció del pressupost municipal. Que la regidora d’Hisenda, la socialista Sofia Morales, no tornara la paga extra als funcionaris va ser objecte de crítica de Pavón. Una de les enèsimes disputes, que amb altres més menors amb la polèmica de la regidora encarregada de la policia, Glòria Vara, i l’expulsió de l’edil de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte, per l’adjudicació a dit de contractes a coneguts seus, han fet trontollar el govern d’Alacant.