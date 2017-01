Els ‘comuns’, a la conquesta de l’hegemonia

Xavier Domènech, arquitecte del nou subjecte polític promogut per Ada Colau, posa les bases del futur partit. El seu objectiu és el de guanyar la batalla de l'hegemonia i convertir-se en una alternativa de país a l'antiga Convergència.

Amb dos triomfs electorals a les espatlles, Xavier Domènech ha estat l’escollit per a construir el nou espai de l’esquerra alternativa a Catalunya. El líder d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats serà l’arquitecte del nou subjecte polític dels ‘comuns’, del partit patrocinat per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L’objectiu: sumar els espais que avui representen Barcelona en Comú, ICV, EUiA, Podem i Equo per a guanyar la batalla de l’hegemonia cultural. Per això, abans que la discussió organitzativa, en ve una de més important: la ideològica.

Sota el títol ‘Reflexions per a una Catalunya en comú’, el mateix Xavier Domènech va ser l’encarregat de traçar aquest dijous les línies mestres del nou projecte polític. “Nosaltres no hem vingut aquí a substituir un espai polític del passat, no hem vingut a ser l’espai 2.0 d’un espai preexistent”, va advertir Domènech. “Som aquí per un canvi profund i històric. Sorgim d’una nova època. La crisi econòmica és efectivament un canvi d’època”.

El que proposen els ‘comuns’ no és només omplir un espai polític i electoral buit, va precisar l’historiador, sinó construir una alternativa de model de país. Fins ara, el sector que representen ja ha aconseguit grans victòries, com les de les eleccions generals i municipals, però encara resta un triomf “essencial”: un “bloc històric de canvi” contra l’hegemonia “neoliberal” que considera que representa l’espai de l’antiga Convergència. “Hem de construir una nova hegemonia, l’hegemonia dels comuns, que no és política, sinó social, cultural i econòmica”.

“Hem de crear una alternativa en termes nacionals”, va afirmar Xavier Domènech. Enfront del “catalanisme conservador” convergent, el líder d’En Comú Podem hi va contraposar el “catalanisme popular” que diuen representar els ‘comuns’. Va reivindicar figures com Valentí Almirall, Francesc Pi i Margall, Lluís Companys o Salvador Seguí. La nova formació política tindrà com a matriu el “republicanisme més emancipador”, va defensar.

Es reivindiquen sobiranistes, “perquè entenem que és l’espai majoritari”, però n’hi ha moltes, de sobiranies. “Només sent conscients dels problemes globals podrem construir sobiranies concretes”, com la sobirania nacional de Catalunya, va precisar. En paral·lel a la construcció nacional catalana, el diputat va parlar de la necessitat d’un procés constituent a Catalunya per a construir una nova realitat.

“El debat, per a nosaltres, no és com desconnectes”, va dir el polític sabadellenc en referència al procés independentista. El debat per als ‘comuns’ va més enllà: tracta sobre “com reconnectes amb un nou món”.

Partit per la primavera

El procés de formació del nou subjecte polític, que hauria de cloure en el termini de mig any, tan sols acaba de començar. A les converses entre els diferents partits que integraran la confluència, se li sumarà un grup promotor de gent independent. Aquest es reunirà periòdicament per a debatre els documents i les conclusions que facin les assemblees territorials dels partits. El mes de març celebraran una gran trobada, on es posarà en comú la feina dels mesos anteriors. Una assemblea final servirà per a constituir formalment el nou partit polític.

La intenció és la de crear una marca definitiva, a diferència de les diferents marques de les quals disposa l’espai polític avui (En Comú Podem, Barcelona en Comú i Catalunya Sí que es Pot). No volen ser una simple coalició electoral, i per això gran part de la direcció la integraran persones de la societat civil i tractaran de deixar enrere les quotes partidistes. Segons Domènech, serà una confluència “on el tot sigui més que la suma de les parts, que generi una realitat nova com a força alternativa de país”.

Un perfil transversal

No ha estat casualitat que Xavier Domènech hagi estat l’escollit per a donar el tret de sortida al nou subjecte polític. L’historiador, que abans d’encapçalar la llista al Congrés havia exercit de comissionat d’Estudis Estratègics i Programes de Memòria a l’Ajuntament de Barcelona, representa un lideratge fort i alhora alternatiu a Ada Colau.

Durant els últims deu mesos ha guanyat molta projecció mediàtica i carrega a les espatlles dues victòries en les eleccions generals de desembre i juny. Ha aconseguit traslladar a tot el territori català el que va aconseguir Colau a Barcelona. Abans Catalunya Sí que es Pot, cinquena força al Parlament amb 11 discrets diputats, no se’n va sortir.

En una suma de tantes sigles diferents, Domènech representa una figura transversal, de consens, dins l’espai dels ‘comuns’. No genera hostilitats ni rebuig en cap dels partits integrants de la futura formació política. El líder d’En Comú Podem accepta de bon grat l’encàrrec de construir el nou partit: “Si ja hem fet història, per què no seguir fent història?”.