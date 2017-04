Els valencians diuen “prou” contra el maltractament fiscal

La manifestació pel carrer de les Barques de València//Miguel Lorenzo.

Acció Cultural del País Valencià ha celebrat aquest dissabte la diada del 25 d'abril amb un doble objectiu. Si al matí s'ha clamat per la tornada al País Valencià dels mitjans públics en català, a la vesprada l'entitat junt amb partits polítics i sindicats han exigit un nou tracte fiscal per part de l'Estat espanyol. Milers de persones han dit "prou" als carrers de València contra el maltractament del govern de Mariano Rajoy.

La desfeta d’Almansa, un 25 d’abril de 1707, va comportar l’assimilació del País Valencià a les lleis de Castella. 310 anys després d’aquella derrota, els valencians estan immersos en altra batalla, tot i que en aquest cas polític. Es tracta d’aconseguir un finançament just per part de l’Estat espanyol. En cas de no fer-ho, les institucions pròpies podrien quedar reduïdes al no-res per manca de capacitat econòmica. Els mals d’Almansa recorren el territori valencià tres segles després.

Amb l’objectiu de sortir guanyador d’aquesta partida amb l’Estat, Acció Cultural del País Valencià ha tret pels carrers de València milers i milers de persones -30.000, segons l’organització- per clamar per un millor finançament autonòmic. I tot, quan a les Corts Valencianes va clamar-se aquest dimarts contra el Govern espanyol pel maltractament inversor als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). Una reclamació que s’ha fet coincidir amb la celebració de la diada del 25 d’abril.

“Aquesta manifestació és un missatge clar del poble valencià. Estem farts que el senyor Montoro des de Madrid ataque i maltracte els valencians”, ha criticat Joan Baldoví, diputat al Congrés per Compromís. “Açò és un avís per al Govern espanyol: a l’any que ve, es pensara dues vegades abans de perpetuar uns PGE així”, ha afirmat el parlamentari, que ha rematat: “Cal fer fora a Mariano Rajoy de la presidència del Govern espanyol. Per això, donarem suport a qualsevol moció de censura que es presente”.

Una reivindicació compartida per la resta de partits polítics. “Madrid no pot menysprear els valencians d’aquesta forma”, ha censurat Antonio Montiel, secretari general de Podem. “Cal reivindicar els drets dels valencians”, ha exigit Ana Botella, diputada socialista al Congrés. Josep Barberà, president d’Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), ha anat més enllà: “Hem de dir prou a l’espoli fiscal que patim els valencians”. “Els PGE de Rajoy són un insult”, ha rematat David Rodríguez, coordinador d’Esquerra Unida.

“Volem gestionar els nostres impostos, tindre la clau de la caixa”, ha expressat Vicent Maurí, d’Intersindical. Una aposta que ha compartit Toni Gisbert, portaveu d’Acció Cultural del País Valencià: “Si Madrid no ens atorga un finançament just, caldrà plantejar-se més autogovern. Una exigència més decidida”.

Un clam al qual s’han sumat partits com ara ERPV, EUPV, PSPV-PSOE, Compromís, Podem i la CUP; sindicats com ara Intersindical Valenciana, Comissions Obreres i UGT; i entitats com la mateixa ACPV, Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear. Al seu torn, sindicats estudiantils com el BEA, organitzacions independentistes com ara Arran i col·lectius com Antifeixistes també han participat en la marxa. “La possible reforma de l’Estat espanyol està exhaurida, com el Règim del 78. Cal reivindicar els Països Catalans”, ha expressat Josep Villaroyo, portaveu de tots els col·lectius de l’esquerra independentista, que comptava com a convidada amb la diputada al parlament català de la CUP, Mireia Vehí.

Al ritme de les dolçaines i els tabals de la colla Estrella Roja de Benimaclet, la manifestació ha acabat a la plaça del poeta Teodor Llorente, símbol de la reinaixença valenciana. “Volem TV3, volem IB3, volem la tornada de la televisió pública valenciana”, ha clamat Gemma Pasqual, vice-presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, que ha exigit: “Volem un finançament just”. Un manifest que ha llegit junt amb la portaveu de la coordinadora de les plataformes en defensa de la dependència, Mari Carmen Prats.

Una festa per TV3

La jornada reivindicativa no ha comptat només amb la manifestació. El jardí de Vivers ha sigut escenari durant tot el matí d’aquest dissabte d’una festa infantil per tal d’exigir la tornada de mitjans en català al País Valencià. És a dir, de la posada en marxa de la nova RTVV i de la reciprocitat de senyal amb TV3 i IB3.

“No esperem complir amb quatre anys d’aniversari de la manca de senyal de RTVV”, han censurat des d’ACPV. “A final d’aquest any, hem de veure televisió en català”, ha proclamat, mentre ha felicitat al Govern valencià per les passes donades en favor de la reobertura de la radiotelevisió pública valenciana.

La festa ha comptat amb el Rock Babalà de la vella RTVV, el Na Bimbolles d’IB3 i el Club Súper 3 de TV3. La música de Dani Miquel, els espectacles de personatges de Bola Drac -que han homenatjat a la mítica sèrie que s’emetia a Canal 9- i les veus del cor de l’Escola Gavina, l’Escola Coral del Cor de L’Eliana, la Coral del Raconet de la Societat Coral El Micalet i el Cor Lleonard Giner han tancat la jornada. Una celebració amb un doble clam: reclamar mitjans en català al País Valencià i un finançament just. Els valencians han dit prou.