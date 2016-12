Guia personalitzada per a Nadal de regals bibliòfils

Nadal és una època excel·lent per regalar llibres. Però no sempre és fàcil encertar, trobar el regal adient per a cada persona. En aquest article fem un grapat de propostes a partir bàsicament de les últimes novetats literàries. Suggeriments basats en diferents perfils de lectors que no pretenen garantir al cent per cent l'èxit del regal però poden ajudar (i incitar) a furonejar entre les prestatgeries.

L’avi amant dels clàssics

Una gran alternativa per aquest perfil és el Cançoner (Proa) de Francesco Petrarca, una versió íntegra i bilingüe amb traducció al català de Miquel Desclot. Tot i que potser us costarà escollir entre aquest i el primer volum de l’edició crítica de l’obra de Josep Carner, Llibres de poesia 1904-1924 (Edicions 62) amb edició de Jaume Coll.

El cunyat malalt de política

En aquesta categoria encertareu amb El despertar valencià (Pòrtic), la crònica del canvi polític al País Valencià del redactor en cap d’EL TEMPS Víctor Maceda. En una clau més històrica tenim, A la caça del PSUC (Pòrtic), d’Antoni Batista, la visió personal sobre un partit singular en el context català i estatal. I en la derivada de política més corrupció teniu Cas Mercuri, la galàxia Bustos (Edicions Saldonar), de Sara González, al voltant de qui fou un singular alcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos.

El nebot modern

Andreu Gomila, director de Time Out Barcelona i poeta, torna a la novel·la amb Continents (Empúries), una història de vides creuades amb molta càrrega musical que, entre altres coses, visita la història del grunge. Altrament, en un territori difícil de catalogar, Gonçalo M. Tavares i el seu curiosíssim Breus notes sobre literatura-Bloom (Periscopi). També podeu provar amb la intensa Eren ells (Angle), de Carles Rebassa. Si aquestes opcions no us convencen, el 2016 ens ha deixat inspiradors llibres rabiosament contemporanis i amb el segell femení d’Alícia Kopf (Germà de gel, L’Altra Editorial), Marina Espasa (El dia del cèrvol, en la mateixa editorial) i Anna Ballbona (Joyce i les gallines, Anagrama).

La neboda conscienciada

La periodista Arantza Diez viatjà a Lesbos per rodar el documental To Kyma. Rescat al mar Egeu, sobre la tragèdia dels refugiats i el treball de l’equip de socorristes catalans Proactiva Open Arms. El llibre Lesbos, a cor obert (Columna), conta aquella història i destina els beneficis a aquella ong. Al regalat/da li agradarà saber-ho. I potser a aquesta neboda també li agradarà llegir la biografia que ha fet Aina Torres de Montserrat Roig (Sembra), amb pròleg de Mònica Terribas. Un referent que hauria de ser-ho també per a les noves generacions. De les dones i també dels homes.

El germà punk

Dos títols ens han cridat l’atenció darrerament pel que fa a un tipus de poesia intensa, crua i que no deixa diferent: el valencià Ramon Ramon presentava fa poc la tremenda Els temps interromputs (Edicions del Buc), un llibre d’una radicalitat i un esperit punk sols igualat per l’Afollada (Labreu Edicions) de Laia Martínez, publicat fa uns mesos. Malauradament, de la biografia del nostre cantautor més punk, Albert Pla, a càrrec de Pep Blay (Satélite k), no hi ha edició en català.

L’àvia sibarita

Per a esperits conreats (grans i joves), recomanem Selecta de sonets de Shakespeare. Líriques de Shakespeare (Fundació Carulla i Editorial Barcino) amb traducció de Magí Morera i Galícia. I Proust a Catalunya (Arcàdia), un recorregut polifònic, amb edició de Xavier Pla, que recorre la recepció entre nosaltres del gran escriptor francès. El mateix Pla recomanava en les pàgines d’EL TEMPS L’enigma Arquimbau. Sexe, feminisme i literatura a l’era del flirt (Comanegra), un volum de Julià Guillamon sobre l’enigmàtica figura de Rosa Maria Arquimbau. Mentrestant, el mallorquí Sebastià Benassar deixa temporalment la novel·la negra per bastir una història arrelada a Portugal, Un oceà de memòria (El Gall Editor).

El fill llegidor

Entre les novetats recents per als joves, destaquem el Tirant lo Blanch (Drassana) de Joanot Martorell en la versió de Josep Vicent Miralles amb il·lustracions de Paula Bonet. Un llibre bonic i ben editat que pot servir adolescents, post-adolescents i fins i tot adults per introduir-se en un dels nostres principals clàssics. I d’aventures situades en aquest cas al segle XIX, teniu L’amor del capità Gavina (Meteora) del menorquí Pau Faner, una atractiva història que pot enganxar també els joves.

La filla futbolera

Sobre futbol hi ha un grapat de novetats en les prestatgeries. Una de les més destacades és Johan Cruyff 14, l’autobiografia (Columna), referència irrenunciable per als seguidors del mite. I per a culés en general, Confessions d’un culer defectuós (Empúries), de Sergi Pàmies, una mena de psicoanàlisi que podrien compartir molts aficionats del Barça. Els valencianistes, mentrestant, tenen Amunt! L’apassionant història del València CF (Drassana), d’Alfonso Gil. Un altre llibre recomanable d’aquest segell que relata històries curioses sobre el club, de José Ricardo March, sols té edició en castellà.

L’amic rocker

Si teniu un amic o amiga amant del rock clàssic, el millor regal es l’autobiografia de Bruce Spreengsteen Born to run (Malpaso), un detallat i en molts moments sincer repàs per la trajectòria d’un dels més grans de la música. I si els gustos dels destinataris són més eclèctics, proposem La volta al rock a 33 revolucions (Cal·lígraf), del col·laborador d’EL TEMPS Ramon Moreno. Un repàs a la música popular del nostre temps.

La sogra gastrònoma

Per què conformar-se amb un llibre de cuina a l’ús? Jaume Fàbrega combina gastronomia i història amb un volum ben curós, La cuina medieval i renaixentista. Moros jueus i cristians (Viena Edicions), amb pròleg de Joaquim Nadal. Un llibre vistós i substanciós. I de gastronomia més actual, teniu La cuina de l’Albufera (i les marjals) (Perifèric) del periodista i escriptor Emili Piera. Una immersió en una de les zones gastronòmicament més interessants del País Valencià.

Els petits de la família

Carles Cano, un dels escriptors de literatura infantil més actius els darrers temps, presenta Abecedari il·lustrat (Barcanova), un curiós glossari de paraules i conceptes amb un il·lustrador per cada entrada. Gran format ideal per a regalar. També els pot agradar La veritat segons l’Artur (Combel), llibre de Tim Hopgood amb il·lustracions de David Tazzyman que parla sobre les mentides. O Max i els superherois (Bromera) un volum amb text i il·lustracions de Rocio Bonilla i Oriol Malet.

El pare poètic

Per als amants de la poesia en general, hi ha alguns poemaris amb els quals sumareu números per encertar. La profunditat de Morir com un riu (Proa), de Josep Maria Fulquet, podria ser-ne un. Un altre, l’aclaparador exercici de varietat formal i ambició d’Amor total (La Garúa) de Laia Noguera i Clofent. Però si voleu sorprendre, teniu Balada per a Metka Krasovec (Labreu), de Tomaz Salamun, poeta i artista conceptual nascut a Zagreb i mort el 2014. En edició bilingüe. I per estar al cas de nous corrents i autors, no perdeu de vista El tubercle (Tres i Quatre), d’una de les autores interessants de la seua generació, Anna Gual.

La cunyada pensadora

Una bona opció és un dels pensadors més importants del segle XXI, el filòsof Zygmunt Bauman (sí, el de la societat líquida) i una darrera aportació sobre les implicacions socials i polítiques de la crisi dels refugiats. El títol: Desconeguts a la porta de casa (Arcàdia). De la mateixa editorial, podeu optar per La voluntat de comprendre. Filosofia en minúscula, de Xavier Antic, una incitació a la reflexió i a exercitar la mirada. Mentrestant, des del sud del País Valencià, Enric Balaguer torna amb el recull d’assajos El desert i altres palpitacions del nou segle (Gregal). I d’un autor valencià però de les comarques del Nord, Joan Garí, trobem L’única passió noble. Converses amb madame Mähler-Besse sobre els valencians i el seu país (Onada Edicions).

El nebot fotògraf

Amb textos de Maria Barbal, Ramon Barnadas, Pep Cruanyes, Ricard Marco i Josep Maria Solé, hi ha Els primers trets de Francesc Boix (Ara Llibres), les primeres imatges de la Guerra Civil captades per un joveníssim aleshores fotògraf. Volum valuós i luxosament editat, apte també per als amants de la història. En unes altres coordenades, un gran regal és Sant Pau. Patrimoni modernista. Barcelona (Enciclopèdia Catalana), amb edició de Mercè Beltran, Anna Tetas i fotografia de Robert Ramos.

La neta amant de la història

El llibre anterior sobre Francesc Boix podria fer paper, però apunteu també l’últim dels llibres publicats en català de la premi Nobel Svetlana Alekxiévitx, Últims testimonis. Un solo de veus infantil (Raig Verd), que dóna veu als nens i nenes que patiren la Segona Guerra Mundial. Història i literatura de volada. Un dos en un perfecte. Però també hi ha novel·les: El navegant (Proa), de Joan-Lluís Lluís, ambientada en el segle XIX i que està tenint una gran recepció, i Els estranys (Edicions de 1984), de Raül Garrigasait, acabada de descarregar. L’any 1837 i una de les guerres carlines és el context d’aquest darrer relat.

El veí que llegia en negre

I tanquem amb els aficionats a la novel·la negra, amb diverses opcions. Aposta gairebé segura és Andrea Camilleri, que amb Mort mar endins (Edicions 62) fa una immersió en la joventut de Montalbano, el seu celebèrrim comissari. I de gent de casa, una aposta de garanties és Llort, que torna amb No estiguis tan segur (Crims.cat). I tot i que no són novetats estrictes, no podem obviar la feliç expansió femenina en el gènere. Dos títols de Llibres del delicte, Quaderns, de Ramona Solé, i A la serva pell, de Raquel Gámez Serrano i un en La Magrana, Tota la veritat, de Núria Cadenes. I per a negrots inquiets i transversals, un thriller semiòtic: La setena funció del llenguatge (Edicions de 1984), de Laurent Binet, al voltant d’una investigació per aclarir la mort del semiòleg Roland Barthes.

Acabarem, fora de categoria, amb un volum que hauria de satisfer a molts dels perfils esmentats adés, perquè es tracta d’un dels millors llibres apareguts el 2016: Manual per a dones de fer feines (L’Altra Editorial), de Lucia Berlin. Una autèntica meravella.