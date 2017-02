Valkyrien

El drama mèdic és un dels gèneres més antics de la història de la televisió, una fórmula que ha funcionat sempre i s’ha replicat nombroses vegades. És per això que sorprèn, més fins i tot que en altres gèneres, quan apareix una sèrie que d’alguna manera aconsegueix capgirar-lo o reinventar-lo. És el cas de la sèrie noruega Valkyrien, una ficció que té com a protagonista un doctor que opera una clínica il·legal situada en un antic refugi nuclear. Aquest punt de partida permet a la sèrie, creada per Erik Richter Strand, presentar diversos elements innovadors. Per començar, la mena de pacients d’aquesta clínica no és l’habitual en el gènere: es tracta de persones que necessiten recórrer a una via no oficial per rebre tractament mèdic. Sovint es tracta d’individus que no volen ser registrats perquè han comès actes delictius o estan relacionats d’alguna manera amb el món criminal. Per exemple al primer episodi s’introdueix a un membre d’un grup d’atracadors.

Això permet a Valkyrien introduir en almenys una trama un ritme més propi del thriller que de la sèrie mèdica, i la tensió és permanent durant la sèrie, ja que el doctor i el seu soci (un personatge molt particular que té els seus propis motius per ser al refugi) viuen constantment amb l’amenaça que es descobreixi la seva activitat. L’altre tipus de pacient, també poc habitual en el gènere, és el que necessita la clínica il·legal perquè el que necessita no ho pot aconseguir a través de la sanitat. De fet, el motiu que ha portat el doctor protagonista a deixar la seva carrera professional per establir-se en aquesta consulta per a fugitius té a veure, precisament, amb el fet que l’hospital en què treballava es va negar a ajudar-lo a tractar la seva pròpia dona. La trama de la muller és la que explica el personatge, interpretat per Sven Nordin (Bla Ögon), i permet a Valkyrien construir una trama llarga més enllà dels pacients que, periòdicament, són introduïts en la consulta.

A través d’aquesta trama la sèrie també fa una dura crítica a la sanitat i a la medicina actual, punt que permet crear paral·lelismes entre Valkyrien i Breaking Bad (a la sèrie nord-americana, el protagonista s’endinsa en la vida criminal quan rep la notícia del diagnòstic de càncer, el tractament del qual no es pot permetre, cosa que el porta a intentar fer diners cuinant metamfetamina per assegurar el futur de la família). Però fins aquí els elements en comú entre totes dues sèries. Malgrat que a Valkyrien també li interessen els dilemes ètics, i el doctor haurà de trair uns quants principis per poder continuar tractant la seva dona, no es tracta d’una sèrie que vulgui retratar la transformació d’un personatge, sinó el contrari: la seva lluita perquè les coses no canviïn de forma definitiva. L’antic refugi, un escenari soterrat que queda al marge de tot, és com un espai entre la vida i la mort, l’última trinxera per resistir que li queda al protagonista abans d’esfondrar-se.