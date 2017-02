Joan Francesc Mira: el mèrit d’una trajectòria

El president d’Acció Cultural del País Valencià, Joan Francesc Mira, ha rebut la Medalla de la Universitat de València. Aquest és el reconeixement al recorregut intel·lectual del columnista més longeu d’El Temps.

Els anys seixanta començaven a córrer en una València fosca, capital d’un país vençut pel franquisme. Dues dècades després de la fi de la guerra, aquell país començava a despertar gràcies a les inquietuds d’un grup que llavors ocupava les aules de la Universitat de València. En aquell moment, aquesta institució estava sotmesa a la disciplina ideològica d’un règim. Una disciplina esquivada, tant com era possible, per alguns dels seus professors i alumnes.

Entre aquella colla de joves hi havia Josep-Vicent Marquès, famós sociòleg desaparegut. També estava Alfons Cucó, catedràtic d’Història i gran estudiós del valencianisme polític, corrent que serveix com a títol d’una de les seues principals obres. O Joan Francesc Mira, que amb poc més de vint anys i recentment regressat de Roma, estava a prop de convertir-se en catedràtic de Grec.

Tots tres, amb una altra sèrie de personatges no menys destacats com Eliseu Climent o Joan Josep Pérez Benlloch, fundarien el Partit Socialista Valencià, la primera entitat política que assimilava els pensaments de Joan Fuster. Òbviament, des de la clandestinitat d’aquell temps.

Ara, la mateixa universitat que va veure créixer aquella joventut que formaria el gran nucli del nacionalisme polític al País Valencià durant el franquisme, reconeix la trajectòria d’un dels seus deixebles. Joan Francesc Mira ha rebut la Medalla de la Universitat de València, un guardó que reconeix la seua trajectòria cívica exercida des de l’antropologia, la seua principal disciplina; com també des de l’escriptura. Joan Francesc Mira, a banda de docent, és també novel·lista, assagista i traductor, autor de més de quatre desenes d’obres. I una gran part d’aquestes reflexionen al voltant del País Valencià i de la seua identitat.

Durant diversos anys, Mira ha exercit també com a docent a la Universitat Jaume I de Castelló, present a l’acte gràcies a l’assistència del seu rector. El premi ha estat entregat al paranimf de la Universitat de València, on Mira s’ha mostrat satisfet i ha defensat la tasca educativa dels antropòlegs i el seu paper clau en l’estudi de les societats.

Joan Francesc Mira ja va rebre, aquest mateix any, el Premi de les Lletres Valencianes de la Generalitat Valenciana. Dos mesos després, Esteban Morcillo, rector de la UV; i la catedràtica Josepa Cucó han atorgat un altre reconeixement a aquest columnista, present en El Temps des dels seus primers números i autor de la columna que, cada setmana, tanca la versió impresa d’aquest mitjà.

Joan Francesc Premi ha rebut un guardó que serveix perquè la societat valenciana reconega el treball d’un dels seus principals estudiosos. Ell i totes les persones i entitats que han lluitat pels drets polítics, lingüístics, socials i culturals del País Valencià, poden estar orgullosos.