José Amedo enfronta l’Estat amb les seues contradiccions

Una bomba en la línia de flotació de la retòrica de l'Estat espanyol des de la Transició ençà. Així es pot interpretar un article de l'antic sotscomissari José Amedo Fouce, condemnat per la seua participació en els GAL, en el qual es mostra penedit de la seua participació en el terrorisme de claveguera, demana a l'Estat el reconeixement dels seus crims i que tracte a les víctimes del GAL i les d'ETA d'igual manera. Un text ben fonamentat que enfronta el discurs espanyol a les seues contradiccions.

D’entrada, resulta significatiu que el diari que publica l’article, el rotatiu madrileny El Mundo, se senta obligat a advertir els seus lectors que el que van a llegir potser no els agradarà. “El nostre periòdic és conscient que les propostes de José Amedo poden provocar un rebuig moral en les víctimes i un sector de la societat espanyola, però també creguem que no té sentit que l’Estat no haja investigat els fets ni assumit la seua participació, que ja reconeixen els mateixos protagonistes”.

Fet i fet, el text, llarg i ben articulat i fonamentat, s’encapçala amb el titular “L’Estat ha d’assumir la seua responsabilitat en els GAL”. El primer bloc argumental va en aquell sentit, en desmuntar la vergonyosa retòrica justificativa que ha acompanyat el terrorisme d’Estat al llarg del temps, en considerar “menyspreable” les accions d’aquell grup, de les quals es mostra penedit. I per rebatre “les afirmacions del Govern de què no existeix constància de cap responsabilitat política en la creació dels GAL”. “Com si en aquells anys els governants, com a poder absolut, això és, no democràtic, estigueren exempts de complir les lleis i tampoc tingueren que retre comptes dels seus actes ni a la Justícia ni als ciutadans”, argumenta.

Tot i que sense citar-lo, el text interpel·la en tot moment el paper de l’ex-president socialista Felipe González i dels governs que decidiren “lluitar contra ETA de manera il·legal i immoral”, abans d’explicar que la possible complicitat social de determinats sectors “no pot interpretar-se com una justificació” dels fets.

Pau, apropament de presos, igualtat de víctimes i convivència

Si bé Amedo ja havia mostrat el seu penediment per la participació en el GAL, la petició d’assumpció de responsabilitat a l’Estat és un fet important. Però potser no tan cridaner com la interpretació que en fa del procés de pau a Euskadi, en flagrant contradicció amb un discurs polític i social fortament arrelat a Espanya.

Així, després de recordar el Pacte d’Ajuria Enea signat per totes les forces democràtiques, José Amedo fa un recorregut pels diferents processos de diàleg i negociació amb ETA i llança una idea políticament incorrecta en segons quins àmbits: “Ara que existeix un govern sense majories, és un bon moment perquè els representants polítics de tota la societat espanyola, independentment de la seua adscripció ideològica, siguen capaços d’afrontar definitivament el fi ordenat d’ETA i faciliten l’apropament dels seus presos a presons basques per anar reinsertant-los en un termini raonable de temps i que refacen les seus vides”.

No menys cridaner és el bloc que dedica a demanar “igualtat entre víctimes d’ETA i dels GAL”. “És inqüestionable que el patiment de l’ésser humà manca d’ideologies, bàndols o bé tendències partidàries. És tan profund com el tret que el produeix”, assegura Amedo, per ressaltar a continuació la discriminació i desemparament que pateixen les víctimes del GAL. “Construir la pau, buscar la resolució política del conflicte, però també una resolució basada en els drets humans”, reclama l’antic policia, condemnat el 1991 a 108 anys de presó per la participació activa en la guerra bruta contra ETA en el sud de França.

Amedo invoca la legitimitat que li concedeix haver tingut diversos intents d’assassinat per part d’ETA. “És l’hora de la pau definitiva, de la convivència i del perdó”, etiziba. Tot just unes línies abans de demanar perdó a les seues víctimes i perdonar “a aquells que intentarem assassinar-me en cinc ocasions”.