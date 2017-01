Juan Luis Gómez-Trénor: discreció d’alt llinatge

L’empresari valencià Juan Luis Gómez-Trénor ha faltat als 91 anys. La seua biografia és el reflex de la burgesia més tradicional de València. Descendent de nissagues poderoses ben relacionades amb els governs de torn, Gómez-Trénor acumulava la segona fortuna més gran del País Valencià, només superada pel propietari de Mercadona, Juan Roig. El seu poder sempre va saber combinar-lo amb la discreció.

Coca-Cola, La Fallera, Arroz Sos o Brillante. Reconèixer aquestes marques és tasca fàcil per a tothom. La primera és una de les multinacionals més potents del món. Les segones són propietat d’una altra multinacional: Ebro Foods, líder en el sector de l’arròs i segon fabricant de pasta a nivell mundial. Aquestes companyies tenien en Juan Luis Gómez-Trénor Fos (València, 1926) el seu denominador comú. I era per a totes dues un dels màxims representants a l’Estat espanyol. Aquest poder no era nou.

D’origen irlandès, la família Trénor es va instaurar a València a començaments del segle XIX després de la Guerra del Francès. L’industrial Thomas Trenor Keating es traslladà a València per desenvolupar la seua habilitat amb els negocis. Ell mateix va fundar la Banca Trénor i va acumular riquesa important guano i fent cada cop més rendibles les seues explotacions agrícoles.

La destresa heretada pels seus successors es demostra amb l’obtenció del títol nobiliari Comte de Trenor, que començà a distingir –encara més– la família a començaments del segle XX. Més endavant, Juan Antonio –oncle del recentment desaparegut Juan Luis– es convertí en el segon alcalde franquista de València, ostentant aquest càrrec entre 1943 i 1947. L’alcaldia la va assolir substituint Joaquín Manglano y Cucaló de Montull, conegut popularment com a Baró de Càrcer, qui disposa, encara avui, d’un carrer que llueix el seu títol nobiliari al centre de la ciutat.

Juan Luis va mantenir la saga als escalons més alts de la societat valenciana. Màxim accionista de l’embotelladora Colebega, Juan Luis Gómez-Trénor va ser clau a l’hora d’impulsar la concentració de diverses empreses d’aquest àmbit per crear Coca-Cola Iberian Partners, integrada ara en Coca-Cola European Partners. L’origen d’aquesta exitosa unificació està en la llicència obtinguda durant la dècada dels anys cinquanta per embotellar i distribuir la Coca-Cola al País Valencià i a Múrcia. Ben relacionat amb empresaris de la seua espècie, aquests bons contactes, situats sobretot a Castella i a Andalusia –on tenia bons companys de passat nobiliari similar– li van ajudar a construir l’imperi que ara deixa a familiars indirectes, ja que Gómez-Trénor era solter i no ha deixat fills.

Propietari del 25% de Coca-Cola Iberian Partners, a l’Estat espanyol hi havia només una persona que superava Gómez-Trénor pel que fa a la participació en aquesta multinacional: es tracta de la catalana Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners. El 34% de la divisió espanyola de Coca-Cola era de Juan Luis Gómez Trénor, com també el 7,6% de l’empresa Ebro Foods.

La fortuna que deixa és d’uns 2.000 milions d’euros, la segona més gran del País Valencià, només superada per l’empresari Juan Roig, propietari de Mercadona. La Casa Sagnier, palauet modernista dissenyat a principis del segle XX per l’arquitecte català Enric Sagnier, continuarà sent la seu de la seua empresa matriu, Ecivsa, sigles d’Empreses Comercials i Industrials Valencianes. A banda dels diners i de les empreses que deixa als seus hereus, tampoc es poden menysprear els seus actius immobiliaris, entre els quals també hi ha l’edifici Generali de la Plaça de l’Ajuntament de València.

Als 91 anys, Juan Luis Gómez-Trénor deixa un patrimoni que durant els darrers dos segles no ha fet més que créixer gràcies al caliu dels poderosos i a una habilitat econòmica singular, combinada adequadament amb la discreció. Javier González-Trénor Vergés, el seu nebot, es perfila com el principal hereu d’aquesta fortuna que durant dos segles no ha canviat de cognoms.