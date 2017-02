Junqueras, sobre l’obtenció de dades fiscals: «Fem el que ens pertoca i com ens pertoca»

Després de les declaracions de l'exsenador Santi Vidal, el vicepresident del Govern respon en seu parlamentària les preguntes sobre l’obtenció de dades fiscals per part de la Generalitat. El Govern ha demanat una auditoria a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades perquè ho ratifiqui.

El Govern està actuant correctament, dins la llei, per obtenir les dades fiscals. Així ho ha assegurat el vicepresident Oriol Junqueras aquest dimecres en seu parlamentària, en ser interpel·lat pel PSC després de les polèmiques declaracions de l’exsenador d’ERC Santi Vidal. “Estem convençuts que fem el que ens pertoca i com ens pertoca des del marc legal vigent”, ha afirmat Junqueras, que ha afegit que totes les actuacions que estan fent es fan des del màxim rigor possible per a fer front als “grans reptes”.

Quines són aquestes actuacions? Per una banda, Junqueras ha mencionat la substitució del programa informàtic per l’e–Spriu, que permetrà gestionar tot tipus d’impostos. Aquest nou programa informàtic en substitueix un que ha quedat “obsolet” després de quinze anys. Per altra banda, l’Agència Tributària de Catalunya ha depurat les bases de dades existents, que era de 13 milions de contribuents, per a adaptar-les a la realitat i fer-les més efectives.

El també conseller d’Economia ha destacat que el mateix Govern ha demanat una auditoria a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a demostrar que la Generalitat no ha actuat il·legalment en relació a l’obtenció de dades fiscals. “Vam demanar una auditoria per a demostrar que les dades que fem servir són les que hem de fer servir”, ha defensat Junqueras.

El vicepresident del Govern ha recordat que, des de la seva restauració amb el retorn de la democràcia, la Generalitat de Catalunya ha gestionat dades fiscals en tant que ha gestionat tributs. “Al principi eren poques, però cada cop hem gestionat més dades i d’una complexitat més gran”, ha explicat Junqueras. Totes aquestes dades, ha afegit, “generen un històric, com en qualsevol altra administració”.

“El jutge Santi Vidal ha estat objecte d’una persecució injusta i un càstig injust”, ha reblat Oriol Junqueras, en referència a la seva inhabilitació com a jutge per haver redactat l’esborrany d’una Constitució catalana. “Quantes coses més greus que fer un estudi es fan en grups parlamentaris i governs diversos i ningú els ha inhabilitat?”, ha preguntat.

“Jugar amb la il·lusió de la gent”

La diputada del PSC Alicia Romero, que ha estat qui ha interpel·lat el Govern sobre aquesta qüestió, ha acusat l’executiu de “jugar amb la il·lusió” dels catalans, perquè obtenir les dades fiscals dels ciutadans de l’Agència Tributària espanyola és “molt difícil”. De la mateixa manera, Romero ha dit que el Govern català serà incapaç de gestionar tots els impostos a partir del mes de setembre, després del referèndum d’independència.

Per a la parlamentària socialista, la independència per la via unilateral no és viable. “Necessitem 5.000 milions al mes en una Catalunya independent, i ara recaptem 1.200 milions l’any”, ha assenyalat Alicia Romero. “Com podem ser un estat eficient de forma unilateral?”.