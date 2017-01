La connexió andorrana dels Cotino

Siga pel negoci de les residències de la tercera edat o per la trama Gürtel la família Cotino ha estat sempre sota sospita. La detenció del cosí de l'ex-president de les Corts Valencianes, Juan Cotino, a Andorra per un suposat blanqueig de diners afegeix un lligam més a la connexió amb el Principat de la família: guardaven un milió d'euros en la Banca Privada d'Andorra, una entitat acusada pel Departament del Tresor dels Estats Units de llavar diners negres. Mentre les institucions nord-americanes sospitaven d'una procedència il·lícita dels diners, els Cotino argumentaven que provenien d'una polèmica expropiació milionària de Rita Barberá.

A les grans històries de la corrupció valenciana els paradisos fiscals mai han gaudit d’un paper protagonista. Sempre s’han escapolit dels focus, i països com Suïssa, les Bahames i Panamà han estat actors secundaris a molt estirar. Només Andorra va situar-se en el primer plànol durant el cas Terra Mítica. Que el fiscal ordenara centrar la cerca dels diners defraudats del parc mitjançant factures falses en la Banca Privada d’Andorra va atorgar la seua dosi de protagonisme a aquests territoris offshore.

Andorra, tot i que ja no és un paradís fiscal, és l’escenari de l’últim cop contra la família de l’ex-president de les Corts Valencianes, Juan Cotino. Denominat per l’esquerra com «el julivert de totes les salses de la corrupció valenciana», el seu nebot, Francisco Cotino, ha estat detingut aquesta setmana en una operació de suposat blanqueig de diners. Una detenció que, segons ha apuntat el Diari d’Andorra, forma part d’una comissió rogatòria dintre d’una causa judicialitzada. Abans de l’operació policial van bloquejar-li els comptes al Principat.

Aquesta connexió andorrana de la família Cotino no és aïllada. Amb la filial del Banc Privat d’Andorra, Banco Madrid, com a actor principal, la investigació del Departament del Tresor dels Estats Units a aquest banc per rentar diners de suposat origen delictiu van revelar un compte d’un milió d’euros dels Cotino al banc. La família de l’ex-dirigent del PP gaudia d’aquests diners a l’entitat sota sospita a través de la firma Alqueria Dolores SL.

Tot i que en els documents oficials apareixien Vicente Cotino Ferrer i José Cotino Escrivà, germà i nebot respectivament, com a propietaris del compte, El Español va desvelar que l’ex-director de la policia espanyola va utilitzar ambdós familiars com a simples testaferros. Si bé Banco Madrid va anotar en el seu registre d’entrada una societat «propietat de José Cotino Escrivà», posteriorment va incorporar-se una «declaració de titular real» en la qual Juan Cotino reconeixia ser l’últim beneficiari del compte d’Alqueries Dolores S. L.

Aquest compte bancari va estar investigat per Hisenda i, segons les autoritats nord-americanes, l’origen dels fons tenia una procedència dubtosa. La família Cotino va assegurar que el milió d’euros responia a les expropiacions realitzades en el Parc de Capçalera de València. Una jugada, però, que va acabar sent més que redona per al clan familiar de l’ex-director de la policia espanyola. «La negligència de Rita Barberá», en opinió del grup municipal socialista, de no pagar 961.000 euros als Cotino, tot i els informes tècnics favorables, va provocar la requalificació dels terrenys. Per aconseguir una valoració d’acord amb la nova situació de les parcel·les, la família va presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia valencià. Els Cotino van guanyar el litigi i van esbutxacar-se 3,5 milions d’euros per l’endarreriment de Barberá. Cotino va començar la seua carrera política com a regidor de l’ex-alcaldessa.

Luxemburg i Regne Unit

Alqueries Dolores SL, però, gaudia de més fons en altres països de tributació laxa. La firma de la família Cotino comptava amb 2,8 milions d’euros a Luxemburg i Regne Unit. La relació amb l’estat centreeuropeu no acabava en aquesta inversió. A través de la societat Gestpaco gaudia de 3,2 milions d’euros. Aquesta mercantil, al seu torn, havia rebut un crèdit de 25 milions d’euros de Bancaixa investigat pel Ministeri Públic. Una operació en la qual participaven diverses societats de la família, entre les quals una del nebot detingut a Andorra. El Principat com a font dels maldecaps per a l’entorn de l’ex-alt càrrec del PP valencià imputat pel negoci de les pantalles de la visita del papa Benet XVI a València en 2006