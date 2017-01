Amb un ‘sí condicional’, la CUP situa el referèndum a la teulada del Govern

Malgrat la denúncia de "xantatges", les bases de la CUP voten a favor de la proposta de pressupostos del Govern. D'aquesta manera, el partit anticapitalista passa la pressió un altre cop a Junts pel Sí, que va subordinar el referèndum a l'aprovació dels pressupostos. Si no se celebra, retiraran el suport.

La segona és la bona. Malgrat que els nous pressupostos tampoc no acabaven d’agradar als diputats de la CUP, les bases del partit anticapitalista han avalat aquest dissabte la proposta de comptes públics feta des del Govern. Després de reunir-se a Vilafranca del Penedès, el Consell Polític -assemblees territorials- i el Grup d’Acció Parlamentària (GAP) -organitzacions independents afins- han aprovat els pressupostos per 39 vots a favor, 22 en contra i dues abstencions. El ‘sí’ arriba després del fracàs dels pressupostos l’any passat i de mesos d’intenses negociacions entre Junts pel Sí i la CUP.

Concretament serà un ‘sí condicional’. Així ho ha resumit l’exiputat de la CUP, membre del secretariat nacional, que ha estat l’encarregat d’anunciar el veredicte. “És un sí condicional, que té data de caducitat: si al setembre no hi ha referèndum, la CUP retirarà el suport a Puigdemont i donarà per acabat aquest moment del procés”, ha dit Arrufat. Aquest ‘sí condicional’ es traduirà en dos vots a favor -els necessaris- i vuit abstencions a la tramitació dels nous pressupostos de la Generalitat.

Només les assemblees territorials de Barcelona i el Baix Llobregat han votat en contra de la proposta de comptes públics. Les territorials de Ponent, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Catalunya Central, Maresme i Nord Oriental hi han votat a favor. En tres assemblees, les d’Alt Ter, Penedès i El Camp, han empatat els vots favorables i els contraris.

La proposta del Govern va ser tancada abans del dimarts perquè la CUP pogués sotmetre-la a discussió entre les seves bases de dimecres a divendres, perquè donessin un ‘sí’ o un ‘no’ definitiu als pressupostos. Aquest dimarts s’han reunit representants de dotze de les tretze territorials del partit anticapitalista (no hi ha anat la del País Valencià) i de les vuit organitzacions del GAP.



Després que les bases de la CUP hagin decidit definitivament aprovar els pressupostos negociats amb representants de Junts pel Sí, el partit de l’esquerra independentista situa la pilota a la teulada del Govern, que durant des del passat setembre ha subordinat la celebració del referèndum d’independència a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Ara això ja no podrà servir d’excusa.

Crítiques molt dures

En compareixença després de la reunió, la diputada Eulàlia Reguant ha criticat amb duresa l’actitud del Govern, que considera que no ha fet cap cessió. “Malgrat les anomenades cessions, aquests no són els pressupostos que necessitava el país”, ha lamentat Reguant. La parlamentària ha criticat que el Govern i el Departament d’Economia “han amagat el cap sota l’ala i no han respost de manera adequada al que es necessitava”.

Per la seva part, Quim Arrufat ha denunciat que s’han produït “diversos xantatges”, des de la conformació de la llista després del 9N fins a la investidura d’Artur Mas, i ara amb els pressupostos. “Prou de xantatges, no fan cap bé al referèndum”, ha avisat l’exdiputat cupaire. “Prou de situar pedres en el nostre camí”.