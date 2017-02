La directora d’un institut desmunta la versió de les “pressions” als centres

Josepa Bosch, directora de l’IES Pompeu Fabra de Badalona, nega les afirmacions del l’inspector d’Ensenyament Josep Alsina sobre que va ser pressionada per a donar les claus del centre.

Després de les declaracions dels acusats davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), aquesta segona jornada del judici del 9N és el torn dels testimonis citats per la Fiscalia i l’acusació popular. El primer a prendre la paraula ha estat Josep Alsina, inspector de serveis terrritorials del Departament d’Ensenyament, que ha denunciat que es va “forçar” els directors dels instituts a fer “una cosa que no estava clara” mitjançant “pressions”.

En el seu testimoni, Alsina ha posat el cas de la director de l’Institut Pompeu Fabra de Badalona, Josepa Bosch, de qui ha dit que va resistir-se a cedir el centre perquè “no hi havia ordre escrita” i va rebre “pressions dels serveis territorials” per entregar les claus per a la celebració del procés participatiu. Les pressions haurien estat de la directora de serveis territorials del departament d’Ensenyament a Barcelona-comarques, Montserrat Llobet. En la mateixa línia, el llavors també inspector Jesus Rul ha declarat que “hi havia interès” que els directors dels centres s’impliquessin en l’execució el procés participatiu”.

Aquestes suposades pressions, però, han estat desmentides dues hores més tard per la mateixa directora de l’Institut Pompeu Fabra. En la seva declaració, Josepa Bosch ha negat que s’hagués produït cap “pressió o coacció”. També ha declarat que els voluntaris que van participar de l’organització del 9N eren tots externs, que no eren persones involucrades en el centre educatiu. “No vaig ser obligada a fer res en cap moment”, ha assegurat la directora de l’institut Pompeu Fabra de Badalona, que ha afegit: “Em vaig quedar molt tranquil·la quan vaig donar les claus”.

Per la seva part, l’exdirectora de serveis territorials d’Ensenyament també ha negat aquesta presumpta intimidació. Davant les preguntes de la Fiscalia i l’acusació popular, Llobet ha assegurat que l’única directora que va negar-se a cedir les claus del seu institut va ser Dolores Agenjo, directora de l’IES Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat. Però ha defensat que no se la va pressionar per fer-la canviar d’opinió. Llobet ha afirmat que Agenjo li va demanar una ordre per escrit per tenir un “rebut” per entregar a la delegada del Govern espanyol a Catalunya.

La directora de L’Hospitalet es reafirma

En la seva declaració, la directora de l’Instut Pedraforca de L’Hospitalet, Dolores Agenjo, ha acusat la Generalitat d’obligar els directors dels centres a reclutar “tres voluntaris” i ha dit que li van exigir les claus de l’institut. “La senyora Llobret em va trucar per demanar-me-les”, ha explicat. Segons el testimoni d’Agenjo, li hauria dit que era l’única que faltava per entregar-les. La directora de l’IES Pedraforca li va respondre que no ho faria sense una ordre per escrit.