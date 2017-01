La fi de l’atzucac de la nova RTVV

La posada en marxa de la futura radiotelevisió està més prop. Després de setmanes sense avanços per a trencar amb el bloqueig que hi havia per a aprovar el Consell Rector de la CVMC, Ciutadans ha anunciat que votara favorablement als candidats proposats. Una decisió que permet, segons fonts parlamentàries, tirar endavant la votació sense el concurs del PP.

La negociació de la nova RTVV era un autèntic atzucac. Aprovat el punt més difícil i que teòricament anava a generar més discrepàncies com és la llei per a engegar la futura radiotelevisió, el procés havia quedat aturat per la composició del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comúnicació (CVMC), nom amb el qual s’ha batejat el nou ens audiovisual. Ara, però, un canvi de posició de Ciutadans desenreda el nuc.

Malgrat que després de l’aprovació de la llei al juliol tot pareixia que anava rodat, la revelació dels lligams familiars amb dirigents dels socialistes del candidat a presidir el Consell Rector, el periodista Josep López, va bloquejar la situació. Ciutadans, que havia donat el seu vot favorable, va canviar de sobte de posició i va oposar-se a donar el vistiplau a López. Mentrestant, l’error de Podem en permetre que el PP comptara amb dos representants al màxim òrgan de gestió de la futura radiotelevisió, va derivar en un joc de vetos que ho frustrava tot.

El PP, amb l’objectiu de bloquejar la situació conscient que la nova RTVV és una prioritat clau per al Govern del Botànic, va proposar a Maite Fernández com a candidata. Assenyalada per encobrir abusos sexuals a la vella televisió i manipular les peces sobre l’accident de metro a València l’any 2006, Podem i Compromís van negar-se a donar-li suport. Un veto que provocava que el PP ho practicara al mateix joc. El seu parany havia funcionat.

Tot i que pareixia que a la represa de l’estiu amb el canvi de candidat a la presidència del Consell Rector per part del PSPV-PSOE es desbloquejaria la negociació, el nou gir de Ciutadans va afegir altre entrebanc. Més propers ara del PP que no de les forces que integren l’Acord del Botànic, els taronja van exigir que o hi havia unanimitat en ambdues votacions o ells no donarien suport a cap iniciativa. Una aliança que entregava el comandament a distància de les negociacions al PP, que mantenia com a candidata a Maite Fernández, sabedors que era complicat que Podem i Compromís alçaren el veto.

Dissenyada aquesta estratègia per part del PP i Ciutadans per a gaudir de més arguments de crítica de cara al Debat de Política General, els socialistes van sacrificar a López. Després de rastrejar entre diverses persones, el síndic del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Manuel Mata, va proposar com a president del Consell Rector a Enrique Soriano, lletrat de la cambra. La proposta va ser acceptada per tots, malgrat els recels de Ciutadans i el PP pel seu passat al Govern valencià del socialista Joan Lerma.

Amb la qüestió de la presidència resolta, el focus se centrava en la composició del Consell Rector. Per tal d’arribar a un possible consens, Compromís va alçar el veto a Fernández. El canvi de posicionament va vindre després de parlar amb les víctimes dels assetjaments sexuals i assegurar-los que no criticarien que els valencianistes votaren a favor. La coalició va justificar el gir amb l’argument que Fernández no estava assenyalada per la comissió d’investigació del metro com a responsable de la manipulació informativa.

El moviment de Compromís traslladava la pressió a Podem. Tot i que es mantenien ferms amb el veto, a la formació reconeixien que si, al remat, «anaven a ser els responsables que no hi haguera televisió, es replantejarien el veto». Mentrestant, però, el PP jugava al bloqueig no responent a l’oferta dels valencianistes.

Després de setmanes sense cap canvi, Ciutadans ha donat aquest divendres un pas endavant. En un comunicat, el diputat Antonio Subiela ha anunciat que votara a favor dels membres designats per cada partit per al Consell Rector. Una decisió que «posa fi al bloqueig», segons afirmen al grup parlamentari socialista. «Amb la fi de la condició que el consens ha de ser unanimitat a Ciutadans, hi ha majoria de vots -PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans- per aprovar els candidats. Ara el PP ha de decidir si vota amb nosaltres o no vol que els seus candidats siguen escollits. S’ha desbloquejat la situació, tot i el veto de Podem a Fernández. Aquest nomenament pot aprovar-se sense els seus vots», sentencien. La nova RTVV sembla que està més a prop.