La fira Iwater tanca amb èxit la seva primera edició i es consolida com l’esdeveniment de referència del sector de l’aigua

Fira de Barcelona ha acollit, del 15 al 17 de novembre, la primera edició de Iwater, el saló internacional del cicle integral de l’aigua. L’esdeveniment ha congregat prop de 5.000 professionals del sector de l’aigua, superant amb escreix les expectatives d’assistència. Iwater ha comptat amb la presència de 127 empreses i entitats del sector, procedents de 10 països diferents.

Durant tres dies, representants dels diferents àmbits del sector han debatut per afrontar una gestió més sostenible de l’aigua. Algunes de les principals conclusions han estat la necessitat de fer un ús més eficient dels recursos hídrics en l’agricultura i la indústria, de proveir eines a les ciutats per afrontar el canvi climàtic i de promoure l’ús de l’aigua reutilitzada per assegurar la disponibilitat per a les generacions futures.

Segons el president del comitè organitzador de Iwater, Àngel Simon, “Iwater ha estat un èxit com a punt de trobada entre els professionals del sector, on s’ha compartit coneixement i innovació tecnològica per donar resposta als reptes que planteja l’aigua”.

Per la seva banda, Tomas Michel, el coordinador científic del saló, ha destacat la qualitat dels ponents del saló: “hem comptat amb la visió d’experts de renom internacional que han aportat llum sobre el futur de la gestió de l’aigua”.

Les ponències impartides en el fòrum de Iwater, que ha comptat amb 80 experts nacionals i internacionals, han girat al voltant dels tres eixos que marcaran la gestió de l’aigua en els propers anys: l’augment de la resiliència per afrontar el canvi climàtic; models de governança més inclusius que impliquin a tots els actors del sector i nous models de finançament per actualitzar les infraestructures hidràuliques.

A Iwater també s’ha reflexionat sobre “el valor real de l’aigua”, que implica tenir en compte el valor que aporta a la societat. En aquest sentit, cal destacar que, l’aigua, a més de ser un bé essencial per a la vida i el medi ambient, és també un dels sectors que més ocupació genera: es calcula que només a Catalunya genera més de 10.000 llocs de treball directes, que s’estenen fins a 40.000 a tot Espanya. En definitiva, una bona gestió de l’aigua crea millors llocs de treball i contribueix a reforçar l’economia local i global.

Després de l’èxit de la primera edició, l’organització es cita a celebrar una nova edició en 2018, que permeti seguir avançant cap a una gestió més sostenible de l’aigua.

*Publireportatge