La Model de Barcelona, sentenciada sense data

L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han signat avui el quart acord conjunt per tancar la presó Model de Barcelona. L'alcaldessa Ada Colau i el vicepresident Oriol Junqueras, en representació del Consistori i la Generalitat, afirmen que aquesta vegada el conveni és ferm i no es pot desfer sense el vist-i-plau de les dues institucions. Però no hi ha data de tancament ni de finalització del nou centre penitenciari.



El conveni signat avui entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona compromet al consistori a cedir dos solars de la Zona Franca -ja concretats- per la instal·lació del Centre de Preventius de la Model i el centre de règim obert de Trinitat Vella. A canvi, la Generalitat cedirà la presó Model i vendrà a l’Ajuntament el solar del Centre de Trinitat Vella per 5,5 milions d’euros.

La conseqüència principal serà que la Model i Trinitat Vella es podran tancar i dedicar a altres usos. Segons l’alcaldessa Ada Colau, l’espai de la Model tindrà segur «una zona verda, un espai de memòria encara per definir i un equipament per al barri» que es discutirà amb les associacions veïnals, que ja havien descrit les seves prioritats però a les quals es tornarà a consultar perquè «les actualitzen».

La cessió dels solars de la Zona Franca s’haurà de tancar durant aquest any, per la qual cosa la construcció dels nous centres penitenciaris podrà començar el 2018, segons Ajuntament i Generalitat. El temps que trigarà la construcció encara es desconeix i és per això que ningú no s’atreveix encara a donar una data del trasllat de la presó. Tant Colau com Junqueras com el conseller de Justícia, Carles Mundó, van anar amb peus de plom per no prometre dates que no es puguin complir, conscients que aquest és el quart acord que signen Ajuntament i Generalitat i l’evident incompliment dels anteriors. Per evitar dubtes sobre la veritable intenció de les institucions actuals, Mundó va destacar que en casos pretèrits s’havien signat «protocols», que eren només declaracions de bones intencions, mentre que ara se signava un conveni que obliga les dues parts i demana la signatura de les dues parts per desfer-lo.

L’alcaldessa, Ada Colau, va anunciar també que, en els terrenys de Trinitat Vella es construiran equipaments i 265 habitatges socials. El centre de Trinitat Vella està envoltat de dos solars que ja són propietat de l’ajuntament i el trasllat de la presó permetrà redefinir els usos de l’espai i dedicar-lo a equipaments veïnals però també a habitatges.

Per la seva banda, la Generalitat haurà de destinar un total aproximat de 110 milions d’euros a la construcció dels dos nous centres de Zona Franca. El primer, el Centre Obert, ubicat a carrer A cantonada amb el carrer 1, serà el Centre Obert i reunirà els interns de tercer grau que ara van a la Model, Trinitat Vella i la presó de dones de Wad-Ras. Tindrà un cost aproximat de 35 milions d’euros. El segon centre, al carrer E de la Zona Franca, tindrà un total de 55.000 m2 construïts -quatre vegades el Centre Obert- i costarà més del doble, 75 milions d’euros.

El sindicat CCOO va fer públic un comunicat que alerta que seria «precipitat» tancar la Model «sense haver construït el centre que el substituirà». El conseller Mundó, a preguntes d’un sindicalista d’UGT, no va voler concretar si el trasllat dels presos es farà o no abans de la construcció dels seus substituts. CCOO va insistir que el tancament de la Model abans d’hora seria un «error de política penitenciària de grans proporcions».

La presó Model es va inaugurar el 1904, fa ja 113 anys. Edificada en aquell moment com una solució per als presos que havien de suportar les condicions insalubres de recintes que no complien els imprescindibles requisits humanitaris, la Model va ser construïda per Salvador Viñals i Josep Domènech i Estapà, el mateix arquitecte que va idear el Palau de Justícia de l’Avinguda Lluís Companys.

La Model ha estat escenari i testimoni mut de condemnes polítiques des del judici i condemna de Francesc Ferrer i Guàrdia pels fets de la Setmana Tràgica de 1909, un consell de guerra celebrat a la mateixa presó. Colau ha recordat que la Model és «un espai de memòria històrica de la repressió de la dictadura» i ha afirmat que, després del trasllat, tindrà un espai memorialístic que encara no s’ha concretat ni en la forma ni en el contingut.