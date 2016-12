La policia italiana mata el sospitós de l’atac a Berlín

Fi del trajecte del principal sospitós de l'atemptat a Alemanya. Anis Amri ha estat abatut en un tiroteig a Milà, després que la policia li haja demanat la documentació en un control i el terrorista haja disparat cridant 'Alà és gran'. El ministre d'Interior italià, Marco Minniti, ha confirmat la identitat. Es tanca el penúltim capítol de l'amenaça gihadista a Europa.

Itàlia ha estat l’escenari per posar punt final al tràgic atemptat que va sacsejar Alemanya fa uns dies. La policia italiana ha abatut al presumpte responsable de l’atac terrorista en un mercat de Nadal a Berlín. Anis Amri, un ciutadà de Tunísia vigilat per les forces de seguretat teutones, s’hi havia resistit en un control rutinari quan els agents van demanar-li la documentació. Amri, en lloc de traure els seus papers, va pegar un tret contra un dels policies cridant “Al·là és gran”. Tot seguit, però, un agent va disparar-li posant fi a la seua vida. El ministre d’Interior italià, Marco Minniti, ha confirmat la identitat del sospitós.

Amri, segons va informar el setmanari Der Spiegel, estava controlat per les forces antiterroristes d’Alemanya. No debades, el departament d’Interior alemany comptava amb converses telefòniques punxades, on s’hauria oferit com a terrorista suïcida. Les autoritats teutones van seguir-li la pista entre març i setembre d’enguany per evitar que realitzara cap robatori per comprar armes automàtiques i, posteriorment, realitzar cap atemptat. L’operatiu va tancar-se com que no han trobat proves que sustentaren aquestes acusacions.

La mort del presumpte responsable de l’atemptat suposa el desenllaç quasi definitiu de l’atac que ha commocionat Alemanya i Europa, però és només el penúltim capítol de l’amenaça terrorista que pateix el vell continent. No debades, la similitud de la massacre realitzada amb Berlín a l’ocorreguda en Niça (França) aquest estiu és alarmant. I ha provocat reaccions dels partits d’extrema dreta i la retallada de llibertats públiques, per exemple, a la França de Françoise Hollande. L’auge de la ultradreta a tot el planeta -amb la cirereta del pastís del triomf de Donald Trump als Estats Units-, el drama humanitari dels refugiats i l’amenaça constant del terrorisme lligat a la doctrina de l’Estat Islàmic deixa en una situació delicada el sistema occidental democràtic.