La programació en proves de la nova RTVV: dibuixos, futbol, pilota i documentals

Imatge de les emissions de la vella RTVV a l'última RTVV

-El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha aprovat la graella de la futura televisió en proves. Els dibuixos animats, els documentals sobre el País Valencià, les sèries de ficció, les pel·lícules i els espectacles de teatre i música seran els protagonistes durant la setmana. Reportatges sobre rutes i esports, partits històrics del València CF, mítiques partides de pilota valenciana i cinema completaran la programació durant el cap de setmana.

La nova RTVV, a poc a poc, comença a prendre cos. A l’espera que es fixe la data d’inici de les emissions provisionals i que es seleccione el nou director general de l’ens, el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha aprovat aquest dijous la programació en proves de la futura televisió. Amb dos blocs de programació que es repetiran durant la setmana en quatre franges horàries, i no dos com s’havia apuntat en un primer moment, el nou Canal 9 gaudirà d’un mínim de repetició de continguts -bucle, en l’argot periodístic-, tot i que no serà abusiu. El cap de setmana tindrà el mateix esquema.

De dilluns a divendres la programació començarà a les set del matí. L’animació infantil -dibuixos animats, en bona part- serà el primer contingut del dia, i tindrà una durada d’una hora. A partir de les vuit, però, s’emetran a cada mitja hora els següents programes en aquest ordre: reportatges de llengua i cultura del País Valencià, de natura, de cultura -de nou-, d’etnologia i tradicions valencianes, i dos capítols d’una telenovel·la. Des de les 13 hores fins a les 14 hi haurà repetició de programació en bucle, i durant la franja horària de les 14 fins a les 17 s’emetran els mateixos continguts que de les 7 a les 13 hores.

La repetició en bucle, però, tornarà a les cinc de la vesprada, i s’allargarà fins a les set. Així, a mitja vesprada arrancarà des de les 19 fins a les 22 hores una programació, en aquest ordre, d’animació infantil -d’una hora de durada-, de reportatges de llengua i cultura i d’història del País Valencià -mitja hora cada un- i dos capítols d’una sèrie de ficció diària.

A partir de les 10 de la nit serà quan la programació canviarà segons el dia. El dilluns i el dijous es programarà cinema fins a les 23.45 hores, completant-se amb un quart d’un curt que serà de segell valencià. El dimarts aquestes dues hores es dividiran en dos: de les 10 fins a les 11 s’emetrà un documental d’entreteniment anomenat gent de pobles i de les 11 de la nit fins a les 12 capítol d’una sèrie de ficció. El dimecres es repetirà la jugada: de les 10 fins a les 11 s’emetrà una sèrie de ficció i l’hora restant fins les 12 de la nit un documental únic. I el divendres serà la nit de l’escena valenciana, amb actuacions de teatre i música com a reines d’aquesta franja horària. El mateix esquema de les 19 fins a les 24 hores es repetirà des de les dotze de la nit fins a les 5 de la matinada. Les dues hores fins que s’inicie, de nou, els continguts programats per al matí estaran coberts per bucle.

Al cap de setmana, la programació serà diferent. De les 7 fins a les 8 del matí, s’emetrà animació infantil. Posteriorment, i en aquest ordre, es programarà fins a les 13 hores reportatges de rutes turístiques del País Valencià -mitja hora-, d’esports -també de 30 minuts-, un capítol d’una telenovel·la d’una hora de durada, un partit històric del València CF -dues hores- i una partida de pilota valenciana mítica -60 minuts-. Aquest esquema, però, es tornarà a repetir durant la franja horària de les 13 fins a les 19 hores.

La programació des de les 19 fins a les 22 hores estarà conformada, en aquest ordre, per un espai cultural realitzat per les universitats d’una hora de durada, reportatges d’informació no diària -30 minuts-, entrevistes de mitja hora i un nou capítol de la sèrie de ficció escollida. La franja de les 22 fins a les 24 hores es cobrirà els dissabtes amb cinema HD en versió original i subtitulat amb una durada d’una hora i tres quarts -emetent un curt en els 15 minuts sobrants- i els diumenges amb una sèrie de ficció de 90 minuts i un reportatge sobre el patrimoni del País Valencià de mitja hora. Aquest esquema es repetirà fins a les 7 del matí, i del dissabte al diumenge hi haurà dues hores de repetició de continguts en bucle (de les 5 a les 7).

Tot i que encara està pendent la selecció dels continguts per a la graella de la televisió en proves, la peça audiovisual que més puntuació ha rebut per part del Consell Rector de la CVMC ha estat L’estratègia del silenci, de Barret Films. Un documental que tracta sobre l’accident del Metro de València del 3 de juliol del 2006, i que desmunta la veritat de cartó-pedra repetida pels diferents governs del PP. Un documental sobre el cantant Lluís Miquel Campos, del realitzador Pérez Rosado, un altre sobre Ignacio Pinazo (d’Estrela Audiovisual) i un que reivindica la figura de l’artista Josep Renau, d’Endora Producciones, són algunes de les obres més destacades que s’han presentat i que compten amb bastant puntuació.

Amb les convocatòries de ficció i animació realitzades -destacaven produccions com ara la que tracta la vida de Jaume I-, queden encara pendents les resolucions d’adquisició de documentals, obres de ficció i programes, aquests últims encara per avaluar. Al concurs dels programes, s’han presentat productores com ara Las Provincias, Vértigo, Nou de Nou o Prime TVV.

Pagar lloguer a la vella RTVV

El Consell Rector de la CVMC ha decidit, a més a més, llogar part de les instal·lacions i de l’equipament de la vella RTVV per tal de poder emetre durant un any, és a dir, mentre dure el període de prova i la Generalitat Valenciana compre aquests actius. Un lloguer que permet també l’accés a l’arxiu documental de l’antiga radiotelevisió, ja que sense tots aquests contigus hauria estat impossible l’inici de les emissions en proves fixat per abans que acabe l’any. L’operació s’ha acordat després de les negociacions entre la CVMC i els liquidadors de la vella RTVV SAU.

Per tal de començar a emetre i poder superar els entrebancs tècnics amb els quals s’ha trobat el màxim òrgan directiu de la nova televisió, s’ha debatut la proposta que ha aportat el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Vicent Agulló. La necessitat de comptar amb un equipament per a dos canals, contemplant fins a quatre, independents o sincronitzats i configurables en SD/HD; la preparació tècnica per oferir programes en català, castellà i anglès, i per gaudir d’audiodescripció, i la posada en marxa del teletext i del subtitulat són els principals punts del pla que ha ratificat el Consell Rector.

Aquesta mena de consell d’administració de la futura RTVV ha ajornat el debat sobre acceptar o no la proposta de la FORTA -l’entitat que aixopluga a les televisions públiques de l’Estat espanyol- d’establir un acord amb la distribuïdora de continguts Warner Bross. Tot i que aquest producte és atractiu per a l’audiència, la CVMC l’ha rebutjat de moment, ja que no es compten amb els mitjans materials i personals per començar les emissions de forma immediata. «Com en una primera fase d’emissions en proves només s’emetrà material d’arxiu, queda posposat fins al moment de les emissions regulars la decisió respecte d’aquesta proposta», ha explicat el Consell Rector. La fi de la carta ajust sembla més prop.