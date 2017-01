La rebel·lió dels adherits fractura Compromís

Prop de 50 persones es manifesten davant de la seu de la coalició exigint més democràcia i que es respecten els drets de les persones adherides. Víctor Arroyo, portaveu del col·lectiu, ha entregat un manifest a l'Executiva Nacional en el qual insta a crear una mesa de negociació per regular els drets i les obligacions dels afiliats a la coalició. A l'executiva celebrada aquest dilluns no s'ha arribat a cap acord, tal com s'havia barallat a les últimes hores. Les diferències entre el Bloc, que dóna suport a les reivindicacions dels adherits, i VerdsEquo i Iniciativa divideixen internament la UTE electoral.

La immaduresa orgànica de Compromís ha esfilagarsat, una vegada més, les costures de la coalició. L’ajornament del debat entre convertir-se en federació o quedar-se amb una coalició només jurídicament estable en cas de convocatòria electoral -és a dir, decidir què ser de major- ha provocat el malestar dels adherits a la formació, aquells militants que van afiliar-se directament a la coalició, sense formar part de cap dels tres partits que la conformen: Iniciativa, VerdsEquo i el Bloc.

Després de llançar un manifest que criticava l’elaboració d’un esborrany elaborat per Iniciativa i VerdsEquo, un grup de poc més de 50 militants de Compromís s’han concentrat davant la seu per exigir «més democràcia interna» i la creació d’una mesa de negociació que aborde la situació d’indefinició orgànica en la qual es troben. «No volem convertir-se en cap partit nou, només que es respecten els nostres drets», ha afirmat Víctor Arroyo, portaveu del col·lectiu.

Arroyo, de fet, ha estat l’encarregat d’entregar a l’executiva un manifest que ha comptat amb més de 500 signatures provinents de totes les potes que conformen Compromís. No debades, el síndic parlamentari de la coalició, Fran Ferri (Bloc), el secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu (Bloc), la diputada a les Corts Valencianes, Isaura Navarro (Iniciativa), o la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Lozano (Gent de Compromís, la denominació que rep el grup que aixopluga majoritàriament els adherits) han firmat el document.

«Volem solucions. No pot ser que no participem de les negociacions de les primàries, ni de les reunions per acordar les aliances electorals. L’argument que no hi ha pastís per a nosaltres no és vàlid. Exigim tindre els mateixos drets», ha criticat Marian Campello, adherida a la coalició i diputada al parlament valencià. «A mi van dir-me que no tenia legitimitat per representar els adherits a una reunió de la coalició. Pasqual Mollà, d’Iniciativa, va expulsar-me», ha acusat Arroyo.

Tot i que s’havia barallat alguna proposta d’esborrany per part d’Iniciativa i VerdsEquo, finalment no s’ha arribat a cap acord respecte dels drets i obligacions dels adherits, segons fonts de la coalició. La postura més favorable del Bloc cap aquest col·lectiu xoca amb les idees dels VerdsEquo i Iniciativa, malgrat el posicionament d’algun diputat del partit ecosocialista. Si una possible pinya dels nacionalistes amb el concurs dels adherits -primera i segona força en militants a la coalició- podia restar i molt el poder actual dels altres dos socis, una aliança així també restaria pluralitat a la coalició, ja que els dos partits més xicotets podrien ser arraconats.

El debat sobre l’encaix dels adherits dintre de la coalició ha revifat l’enfrontament orgànic a Compromís. Que el Bloc i Gent de Compromís compartisquen postures com avançar cap a una federació i atorgar al Consell General de Compromís la potestat de ser el principal òrgan directiu dels valencianistes, i que Iniciativa i els VerdsEquo defensen l’estructura actual, assegura la discussió política. «És el moment idoni per debatre què ser de major. Amb el pròxim cicle electoral allunyat de l’horitzó, cal afrontar aquest assumpte. I tot que els posicionaments estan actualment allunyats, crec que, al remat, cedirem tots i trobarem una fórmula per fer un Compromís més fort», apunta un alt dirigent nacionalista. Els adherits han desterrat un debat soterrat per les urgències electorals. Compromís davant el repte de madurar orgànicament.