La sospita plana sobre els ‘zaplanistes’ de Ciutadans

La comissió d'investigació sobre els últims 12 anys de la Diputació d'Alacant i les irregularitats del teatre Calderón situen el focus sobre Emigdio Tormo, coordinador dels d'Albert Rivera a les comarques del Sud, i Jorge Sedano, portaveu dels taronja a Alcoi

El taronja de Ciutadans va néixer al País Valencià barrejat d’altres colors. Bona part dels principals càrrecs que ara ocupen responsabilitats al partit d’Albert Rivera provenien d’altres partits. El blau del PP, el roig del PSPV-PSOE, el magenta de la quasi extinta UPyD o, fins i tot, el carabassa de Compromís van conformar un partit taronja, però amb un passat multicolor. Un fet que després s’ha vist reflectit en les diverses faccions amb les quals compta la formació espanyolista.

Per a formar el taronja barrejat de Ciutadans es va utilitzar un color en especial: el blau, ja que dels que s’apuntaren al partit predominaren aquells amb passat a les files del PP. I d’entre aquests -fet més accentuat a les comarques alacantines- una tonalitat va esdevindre majoritària. Es tractava de la zaplanista, nom que rebien aquells que van donar suport a l’ex-president de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, i posteriorment al seu lloctinent José Joaquín Ripoll -ex-president de la Diputació d’Alacant i acorralat pel ‘cas Brugal’- en la batalla contra els partidaris de l’ex-president valencià Francisco Camps, imputat en la frau de la F-1.

Dos personatges destacats del bàndol zaplanista foren Emigdio Tormo, actualment coordinador de Ciutadans a Alacant i ex-responsable de l’Agència d’Energia de la Diputació d’Alacant amb Ripoll a la presidència de la corporació provincial, i Jorge Sedano, actualment portaveu de Ciutadans a Alcoi i ex-alcalde de la ciutat amb les sigles del PP. Ara, ambdós es troben cercats per la sospita. Un passat que pot convertir-se en un malson.

L’Agència d’Energia, en el punt de mira

Amb la Fiscalia Anticorrupció demanant 16 anys de presó per a Ripoll, la seua gestió a la Diputació d’Alacant està sota sospita. Per tractar de posar llums a una etapa infestada d’ombres, els grups que conformen l’oposició a l’ens provincial -Compromís, PSPV-PSOE, Esquerra Unida i Ciutadans- van presentar conjuntament una moció per tal de crear una comissió d’investigació sobre els huit anys de Ripoll al capdavant de la institució i també dels quatre que va estar com a presidenta Luisa Pastor. Però, després d’un moviment inesperat, l’únic diputat provincial de Ciutadans, Fernando Sepulcre, va votar en contra juntament amb el PP.

Una maniobra que “mostra la pinya entre el PP i Ciutadans”, en paraules del diputat provincial de Compromís, Gerard Fullana, d’ambdós partits a la corporació. De fet, el PP governa la Diputació gràcies al vot favorable dels d’Albert Rivera. “Aquesta aliança és una tornada a l’enamorament entre els campistes, que ara representaria el PP, i els zaplanistes, que serien Ciutadans”, afirma Fullana. “Ha sigut així d’ençà que van frustrar les aspiracions de José Císcar, que va ser qui els va tirar del partit”, assegura.

Ciutadans, del braçet amb el PP, va demanar que en lloc d’una comissió per depurar les responsabilitats polítiques es fera una auditoria. Intervenció, però, es va negar. Sepulcre, després del revés de l’òrgan auditor, va tornar a la idea inicial de la comissió. Amb aquesta aprovada, l’únic moviment conegut ha sigut col·locar a Sepulcre com a president a proposta del PP. Que els antics zaplanistes com el sector més liberal de Ciutadans al País Valencià li hagen girat l’esquena pot provocar sorpreses.

Mentre no se sap res més de la comissió d’investigació, Compromís ha passat a l’acció. La coalició valencianista vol posar el focus en el patronat de Turisme i en l’Agència d’Energia que va dirigir Tormo. “A la setmana vinent presentarem una iniciativa per tal d’investigar les possibles irregularitats en aquesta empresa pública que va dirigir Tormo”, anuncia Fullana. “Tenim moltes sospites de la gestió de l’empresa i ens fa molt mala olor. Ens temen que es van utilitzar tècniques similars a les de la trama dels LEDS de la Diputació de València”, alerta, per a rematar: “Tormo va ser la mà dreta de Ripoll. I té moltes paperetes per eixir esquitxat si la comissió arriba fins al final”.

Un sobrecost molt teatral

Si el focus de la comissió d’investigació apunta a Tormo, les irregularitats assenyalen al portaveu dels d’Albert Rivera en Alcoi, Jorge Sedano. L’ex-alcalde del PP observa com una de les obres més importants que va realitzar durant el seu mandat, la reforma del Teatre Calderón, pot convertir-se en un autèntic malson.

Com sol ser habitual en les obres que realitza el constructor imputat al ‘cas Brugal’, Enrique Ortiz, la remodelació del teatre va tindre un cost més elevat del que es va pressupostar, passant dels 7,8 milions previstos a poc més de 13 milions. Una ampliació del cost que va suposar que Sedano abonara dos milions extra al promotor. Pagament que no va comptar ni amb l’informe favorable d’intervenció ni amb el de secretaria. Tampoc va tindre el vistiplau del tècnic municipal, ja que l’obra va ser avalada per un “tècnic extern col·locat per l’empresa”, segons va denunciar l’ex-regidor d’Esquerra Unida, Lluís Torró.

Durant el passat mandat, el govern bipartit conformat per socialistes i Esquerra Unida va presentar per la via civil un contenciós on reclamaven a Ortiz una indemnització pels pagaments realitzats per Sedano, a causa de les nombroses irregularitats detectades per les dues pericials realitzades per l’Ajuntament i per la justícia. Obres facturades per sobre del preu de mercat; treballs inclosos en el projecte general, per la qual cosa s’haurien abonat dues vegades; excessos d’obra de partides noves, però ja comptabilitzades en el projecte inicial són algunes de les anomalies que es van detectar. El jutge, però, va estimar els fets prescrits.

Amb aquesta gerra d’aigua gelada, el nou govern socialista va optar per la via penal. Això sí, centrant-se sols en la quantitat exacta estafada -poc més de 160.000 euros- i acusant a Ortiz i a l’arquitecte responsable de l’obra. Encara que després la causa va ampliar la quantitat suposadament estafada al milió d’euros, Sedano i altres membres de la Junta de Govern local no es van veure afectats pel procediment. Fins que va arribar el Tribunal de Comptes.

Després de moltes tires i arronses, i inclús després de no observar responsabilitat en l’actuació de Sedano, l’òrgan auditor estatal a través de la seua Fiscalia ha assenyalat definitivament a l’actual portaveu de Ciutadans a la ciutat com a responsable de causar un prejudici als comptes públics. “No només s’ha produït una vulneració de la normativa pressupostària sinó que a més s’ha produït un menyscabament patrimonial dels fons públics de l’Ajuntament. El pagament ha suposat un dany real, efectiu i econòmicament avaluable i identificat”, s’expressa a l’acta de liquidació del Ministeri Fiscal del Tribunal de Comptes.

“Després d’aquest fet, Sedano hauria de dimitir”, critica Estefania Blanes, regidora de Guanyar Alcoi. “L’actual portaveu de Ciutadans a Alcoi acumula un bon grapat d’actuacions amb dany per als interessos dels alcoians com el pàrquing de La Rosaleda, el bulevard o la urbanització de Serelles”, recorda. Dos càrrecs de Ciutadans que va estar al bàndol de Zaplana amb l’ombra de la sospita a sobre.