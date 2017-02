La tardor que posarà a prova el procés

Amb la qüestió de confiança superada, la política catalana encara el debat sobre la culminació del procés d'independència a través d'un referèndum. El Govern vol lligar-ho tot a l'aprovació d'uns nous pressupostos. El seu soci prioritari, la CUP, evita per ara comprometre's a res.

Ha estat un fet inèdit en la política catalana. El president Carles Puigdemont, que ja havia estat escollit d’una forma poc ortodoxa per a una legislatura poc convencional, va decidir sotmetre’s a una qüestió de confiança. Davant les dificultats per a tirar endavant uns nous pressupostos de la Generalitat, quedant-se sol al Parlament amb l’oposició frontal de la resta de la cambra, s’hi va veure forçat. Finalment ha passat la prova: 72 vots a favor de Junts pel Sí i la CUP, 63 vots en contra de la resta de l’oposició.

Aquest, però, és només el primer examen al qual es veurà sotmès el procés durant les pròximes setmanes. Ara s’obre una intensa tardor política que posarà a prova la resistència de la majoria parlamentària independentista, que és la que sustenta el procés. I els pressupostos de la Generalitat, en aquest cas els del 2017, tornaran a ser els grans protagonistes. L’aprovació o no dels comptes públics determinarà en gran part el futur immediat del full de ruta independentista. Les converses informals van començar durant l’estiu i les negociacions formals estan en fase preliminar. Però abans hi haurà un debat decisiu: el de política general.

El president de la Generalitat ja ha assumit una de les principals demandes de la CUP (i també del moviment civil sobiranista): el referèndum d’independència per a culminar el procés. Puigdemont ho ha resumit amb la fórmula “referèndum o referèndum”, que ha satisfet les exigències dels anticapitalistes: primer de tot, intentar acordar-lo amb l’Estat espanyol; si aquesta via torna a fracassar, tirar pel dret. La voluntat és convocar-lo per a la tardor del 2017. Perquè això sigui possible, la legislatura haurà de saltar els entrebancs que té per davant i continuar endavant.

El Govern vol que la qüestió de confiança i l’aprovació d’uns nous pressupostos vagin lligades. Així ho ha declarat des del principi i encara ho manté. El mateix Puigdemont va avisar durant el seu discurs el dimecres que, si no s’avenien a aprovar els nous comptes públics, més valia que s’abstinguessin d’atorgar-li la seva confiança els qui tenien pensat donar-li. “Nosaltres creiem que la qüestió de confiança va lligada al debat de política general, el debat de política general va lligat a l’aprovació dels pressupostos, i l’aprovació dels pressupostos va lligada a una certa tranquil·litat parlamentària”, afirmen fonts de l’executiu català. “Nosaltres considerem que està tot lligat”.

Però la CUP no vol cap mena de lligams. El seu sí a Puigdemont no és un sí a tot. “El sí d’avui no els dóna carta blanca per emprendre una pressió política que pretengui obligar ningú a aprovar uns pressupostos en què no creu”, ha avisat la diputada Anna Gabriel durant la qüestió de confiança. I ha afegit: “Estem disposats a donar suport als pressupostos, però no votarem abans de veure’ls i si reprodueixen els mateixos que el juny”. El Govern, però, no es planteja uns pressupostos gaire diferents dels tombats el juny. Les negociacions acabaran de donar forma a la proposta.

La lletra petita del full de ruta

Renovada la confiança a Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, la setmana que ve arriba un altre dels plats forts d’aquesta intensa tardor: el debat de política general. És el ple que marca tradicionalment l’inici del curs polític. Enguany tindrà lloc els dies 5 i 6 d’octubre, i s’espera que sigui una repetició del debat de la qüestió de confiança. Allà s’hi detallarà la continuació del full de ruta, que ja ha avançat Puigdemont aquests dies.

Des del Govern de Junts pel Sí, malgrat les discrepàncies internes sobre les concessions que cal fer a la CUP, el que volen és aconseguir en aquest debat el suport de l’esquerra independentista als pressupostos de la Generalitat. El seu objectiu és recuperar l’estabilitat que van perdre amb els anteriors pressupostos fracassats, que són els que van portar Puigdemont a convocar la qüestió de confiança, i per això tractaran d’atraure l’esquerra independentista.

Per la seva part, des de la CUP mantenen la prudència i no es pronuncien més del compte. Fonts del partit anticapitalista asseguren que començaran a prendre posició pública justament a partir del debat de política general, quan es concreti el final del full de ruta. “El referèndum està en plena sintonia amb el nostre plantejament”, va limitar-se a dir la diputada Anna Gabriel després del discurs de Puigdemont aquest dimecres. Va evitar comprometre’s a aprovar els pressupostos. Durant la seva intervenció aquest dijous ha advertit que no acceptaran qualsevol proposta.

Nous pressupostos, condició ‘sine qua non’

La premissa que s’han marcat tant des del Govern com des de la CUP és no caure en els errors del passat, que van portar al trencament de l’acord d’estabilitat parlamentària després d’uns pressupostos fallits. Amb aquesta voluntat van constituir el passat 7 de setembre una taula de negociació formal, malgrat que les conversacions informals ja van començar durant l’estiu. Els negociadors tracten de reunir-se setmanalment. Tenen per objectiu acordar una proposta de pressupostos que almenys puguin ser admesos a tràmit, a diferència de fa quatre mesos.

Per ara, malgrat les diferències, els contactes són fluids. Les dues parts s’han reunit en dues ocasions, i ho tornaran a fer un cop hagi passat el debat de política general. A la banda de la taula del Govern hi ha el secretari general de Vicepresidència i Economia, Josep Maria Jové, i el secretari d’Economia, Pere Aragonès. L’equip dels anticapitalistes el lidera la diputada Eulàlia Reguant, que ja va ser la negociadora dels pressupostos fallits.

En l’equip negociador dels anticapitalistes s’ha produït una baixa molt significativa, la de l’economista Josep Manuel Busqueta. Molt crític amb l’acord d’investidura, el guru econòmic de l’esquerra independentista -i exassessor del govern veneçolà d’Hugo Chávez- va decidir plegar aquest setembre com a tècnic del grup parlamentari cupaire.

Segons les fonts del Departament d’Economia consultades, la base dels nous pressupostos serà la mateixa que el Parlament va tombar abans de l’estiu, una idea a la qual la CUP s’hi oposa. La previsió del Govern és poder aprovar-los durant el mes de novembre. Des de l’executiu confien que la proposta de “referèndum o referèndum” anunciada pel president Puigdemont per a la tardor del 2017 ajudi a aconseguir el suport als pressupostos que en l’anterior ocasió no van tenir.

Si fracassa la negociació, són possibles unes noves eleccions? “Sense pressupostos, no podem governar bé”, va advertir el president de la Generalitat durant el seu discurs. I a continuació va afegir: “Si no podem governar bé, hauríem de tornar a donar la paraula als ciutadans”. Puigdemont diu que no té por a aquest escenari: “O s’aproven els pressupostos que enllesteix el vicepresident Junqueras i podem encarar el tram final, o faré ús de les facultats que tinc de convocar eleccions”. Dependrà de la capacitat de negociació de les dues parts que el procés superi o no aquesta intensa tardor.