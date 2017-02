La via valenciana de Ximo Puig

Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes//EFE.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, mai ha amagat la seua condició de valencianista. Al contrari. Quan va governar Morella o durant els quasi dos anys que du al capdavant del Consell sempre ha manifestat un discurs més o menys nacionalista. Una aposta valencianista, que davant l'auge de Compromís, vol ancorar a l'ideari del PSPV. Tant, que serà un punt a tractar en la convenció d'idees que se celebrarà aquest cap de setmana. «Un valencianisme que no envaeix el terreny dels sentiments» i una defensa «d'unes estructures d'Estat no centralistes» són els principals trets d'aquest viratge dels socialistes cap a posicions més identitàries.



A poc a poc, i a través d’una adaptació del discurs nacionalista, Compromís ha aconseguit erigir-se en diverses enquestes com a la formació que millor defensa els interessos dels valencians. Un pas de gegant que li ha permès irrompre amb força al tauler polític valencià. I somiar a disputar l’hegemonia a un PP que va forjar-la, precisament, gràcies a la identificació del seu missatge amb les necessitats de la societat valenciana.

Una batalla per les idees a la qual no vol renunciar el socialisme valencià. Amb la necessitat de frenar l’avanç de Compromís, el PSPV-PSOE planteja recuperar el seu ADN valencianista a l’ideari. És a dir, que el discurs més nacional del president Ximo Puig s’incorpore als principis polítics d’un partit que quasi va esborrar la seua idiosincràtica pròpia durant l’etapa de Jorge Alarte. En aquella època, l’ex-secretari general va proposar retirar de les sigles la denominació País Valencià.

Amb l’objectiu de disputar vots a Compromís al camp del valencianisme i de gaudir d’una veu pròpia a l’Estat espanyol, els socialistes debatran aquest cap de setmana els detalls de la via valenciana que defensa Puig. Una adaptació del missatge institucional reflectit, per exemple, en la seua posició singular d’un millor finançament per al País Valencià, i que cerca allunyar-se del fantasma del centralisme que el persegueix després de l’aliança amb la presidenta andalusa Susana Díaz.

El document base enviat a la militància, i al qual ha tingut accés aquest setmanari, defensa un «valencianisme que no envaesca el camp dels sentiments». Dit d’una altra forma, que evite pronunciar-se entre la disjuntiva de si et sents més valencià que espanyol o viceversa. «Aquesta via ha d’ajudar a construir la nostra identitat des de les nostres diferències, des d’un valencianisme inclusiu que vaja des de Vinaròs a Pilar de la Horadada», recull el text. Aquesta via valenciana, de fet, naix del propòsit de «desterrar el maniqueisme de valencians bons i dolents» que va utilitzar el PP per traure rèdit electoral.

L’esborrany programàtic, a més, aposta per «impulsar les manifestacions culturals del valencianisme» i perquè «les diferents estructures de l’Estat abandonen la seua condició centralista». No debades, al document es defensa «des de la lleialtat institucional una reforma profunda per garantir l’autogovern». I es denuncia, a més, «la incorrecta» distribució de recursos entre els diferents territoris de l’Estat.

Al text, els socialistes trauen pit pel discurs valencianista impulsat per part del Consell: «Estem acabant amb la invisibilitat de l’agenda valenciana. Impulsant la unitat de la nostra pròpia societat per aconseguir un canvi en el model de finançament autonòmic perquè se’ns tracte de forma justa i es reconega el nostre deute històric. Reivindicant un tracte just en les inversions de l’Estat com per exemple amb el Corredor Mediterrani». I també assenyalen com a element positiu «la llengua pròpia» del País Valencià i la vocació del PSPV «d’autogovern» en referència a l’etapa de Joan Lerma al capdavant de la Generalitat Valenciana.

Aquest valencianisme, però, enllaça amb el federalisme de l’organització estatal. «El PSPV-PSOE defèn un projecte federal com a marc de convivència comú i respecte a la diversitat. Un projecte amb el qual siga possible defensar els interessos dels valencians i participar en la conformació de l’interès general», afirma el document base. «Per tots aquests motius, plantegem una via valenciana per tornar a connectar en la majoria social», remata a tall de confessió.

Un reforç del discurs valencianista que se suma a la proposta de Puig de crear un carnet de militant del PSPV. La idea és que qualsevol afiliat tinga al seu abast a través d’una plataforma electrònica informació útil del partit per tal de cosir i connectar millor la direcció i l’acció de govern amb les bases. Però també impulsar «la singularitat i la identitat pròpia» del socialisme valencià.