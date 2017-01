L’abstenció del PSOE refreda el Govern del Botànic

El socialisme valencià ha votat dividit al Comitè Federal. Si 10 membres han donat suport a facilitar la investidura de Mariano Rajoy, altres vuit han dit 'no' al PP. Després del triomf de l'abstenció, el líder de Podem, Antonio Montiel, afirma a EL TEMPS que la decisió «tindrà conseqüències», tot i que descarta qualsevol ruptura del pacte d'esquerres al País Valencià. «Segueix tot igual. De fet, prompte es firmarà la renovació de l'Acord del Botànic», asseguren fonts de Compromís, malgrat que les xarxes retraten el malestar a la coalició.

Els rostres han estat de funeral, de derrota. El PSOE votava la decisió més dolorosa de la seua història. I amb la balança clarament decantada cap a l’opció de facilitar la investidura a Mariano Rajoy, l’abstenció en favor del PP s’ha imposat per 139 a 96 vots. Si PSC i PSIB han actuat en bloc dient no a un futur president que representa per a l’esquerra el rostre de les retallades i la corrupció, el PSPV ha votat forçament dividit.

Tot i que l’aposta per l’abstenció pot provocar un terratrèmol de baixes al socialisme espanyol, el PSPV és qui més pot pagar els efectes d’aquest viratge sense precedents. I no només perquè reforça a Compromís i al PP d’una tacada. «Seguim ferms en la nostra decisió. Convocarem la direcció autonòmica i debatrem quines conseqüències té l’abstenció dels socialistes. No cremarem la barraca, però la resolució del Comitè Federal del PSOE tindrà efectes en el nostre suport a Ximo Puig», avisa a EL TEMPS, el líder de Podem al País Valencià, Antonio Montiel. És a dir, sense trencar el pacte firmat entre els morats, Compromís i socialistes que manté el Govern Valencià, el partit dels cercles planteja algun toc d’atenció després de l’aposta del PSPV per l’abstenció.

«El marge de confiança amb Puig ha minvat. No s’entén la seua defensa de l’abstenció quan Rajoy representa la política de retallades, la corrupció i l’infrafinançament a la Comunitat Valenciana», afirma Montiel, per a rematar: «El discurs de Puig del maltractament de Madrid s’ha acabat. És incoherent amb el seu vot al Comitè Federal».

Si Podem apunta a un refredament de la relació entre les forces de l’esquerra, Compromís ha aprofitat per a reivindicar-se. «Ara més que mai Compromís és l’instrument que defensa els interessos dels valencians i el canvi real que necessita la societat valenciana», ha expressat a Twitter la secretària general del Bloc, partit majoritari a la coalició, Àgueda Micó. «Amb tots els respectes, cap interès partidista o personal justifica que Rajoy i el govern més antivalencià que pot haver-hi continue governant», ha afegit Rafa Carbonell, portaveu dels nacionalistes a través d’una piulada.

«És una qüestió del Bloc aquestes piulades. Tot continua igual al govern. De fet, aquesta setmana es reuneix, de nou, la comissió per a renovar l’Acord del Botànic, i prompte serà presentat pels tres líders de les formacions que el conformen», apunten fonts governamentals de Compromís a aquest setmanari. Un missatge que coincideix amb les paraules pronunciades per la vice-presidenta del Consell, Mónica Oltra, després del derrocament de Pedro Sánchez com a líder del PSOE.«La crisi interna d’un partit del Botànic no posa en perill el Consell», va piular aleshores.

Amb tot, alts càrrecs del Consell de Compromís com ara el secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Àlvaro, han carregat contra la decisió dels socialistes a la xarxa. «El PSOE dóna el govern al corrupte Rajoy. Per què no val a Madrid el que val a València? PSOE + esquerres + nacionalistes = on està el problema?», ha expressat. Diversos diputats de Podem i Compromís han criticat el posicionament de Puig a les xarxes, i, fins i tot, s’ha creat una etiqueta a Twitter (#abstenPuig) que les recull. L’organització juvenil dels valencianistes ha estat força activa contra el president de la Generalitat Valenciana.

Fractura sense rebel·lió contra Puig

L’aposta per l’abstenció no només afecta les relacions amb els socis de govern del PSPV. També, evidentment, al mateix socialisme valencià. «No es produirà cap moviment intern. Ximo [Puig] ho resoldrà fent valdre la pluralitat i diversitat del partit a la Comunitat Valenciana», comenta un membre de la federació valenciana amb dret a vot al Comitè Federal. «Pot haver-hi contestació, com estava havent a les bases. Però que estiguem governant a la majoria de les institucions impedeix qualsevol moviment. Si no estiguérem al poder, la cosa seria diferent», assenyala altra veu autoritzada del PSPV.

Amb tot, el signe del vot de la federació valenciana al Comitè Federal ha reflectit, de nou, la fractura a la formació. D’una banda, Ximo Puig, Alfred Boix, Àngel Franco, José Muñoz, Immaculada Rodríguez-Piñero, Toñi Serna, Ciprià Císcar, Joan Lerma, Empar Navarro i Vicent Sarrià han votat a favor d’abstenir-se. D’altra, José Luis Àbalos, Gabriel Echávarri, Carmen Martínez, Andrés Perelló, Manuel Mata, Susana Rosa, Elena Martín i Pilar Molina han manifestat el seu ‘no’ a Rajoy. Jorge Alarte -per qüestions familiars-, Leire Pajín, Vicenta Tortosa i Antonia G. Valls no han acudit a la reunió.

El dubte, però, està en quina fórmula utilitzarà el PSOE per tal d’abstenir-se-. «Espere que s’aposte per un mecanisme que no acabe dividint el grup parlamentari al Congrés», indica Àbalos, secretari general del PSPV-PSOE a la província de València, fidel a Sánchez i partidari del ‘no’. «No avancem esdeveniments», contesta a aquest setmanari sobre si trencarà amb la disciplina de vot si s’adopta el mecanisme d’una abstenció de tot el grup socialista a la Cambra Baixa. No debades, és l’únic diputat dels sis valencians que té la federació valenciana al parlament espanyol contrari a l’abstenció.

Tot i que el representant del PSPV a la gestora del PSOE, José Muñoz, ha defensat a la reunió posterior al Comitè Federal una abstenció tècnica dels diputats necessaris, si d’ací al dijous, que és quan s’ha de fixar la posició de forma oficial, «no canvia res, s’apostarà perquè tot el grup facilite la investidura a Rajoy», asseguren fonts de la gestora. Segons els mateixos informadors, i malgrat que el PSC haja anunciat que trencarà amb la disciplina de vot, «només 13 o 14 diputats del grup parlamentari diuen que votaran que ‘no’. I la xifra, cada dia que passa és menor. Fins i tot, els parlamentaris balears, que han votat al Comitè Federal en bloc pel ‘no’, s’abstindran».

Amb «sensació de derrota» i amb piulades de dirigents del PSPV qualificant aquest diumenge de «dia trist», el viratge del PSOE pot provocar efectes negatius al pacte d’esquerres al País Valencià. Unes conseqüències, però, que no comportaran la ruptura de l’acord. Però sí un refredament de les relacions. L’hivern s’ha avançat al territori valencià.