L’Audiència Nacional avala l’ERO de RTVV

La Sala Social ha desestimat el recurs presentat per la CGT, i al qual van sumar-se després cinc sindicats mes, contra l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de la vella RTVV. La sentència rebutja els principals arguments dels ex-treballadors: que l'empresa havia extingit la seua personalitat jurídica i que els acomiadaments s'havien motivat per força major. La resolució assenyala la "calamitosa" situació econòmica de l'ens com a causa motiva de l'ERO i que la manca d'acord sindical no deixava cap altra alternativa que tancar Canal 9.

L’atzucac judicial per a posar en marxa la nova RTVV sembla més aplanat. L’Audiència Nacional ha desestimat la denúncia interposada per la CGT, i a la qual van sumar-se la resta de sindicats, contra l’ERO de la vella RTVV en entendre que està ajustat a la legislació vigent. Una decisió que atorga oxigen al Consell davant l’amenaça de pagar indemnitzacions milionàries als ex-treballadors de l’ens en cas que s’haguera anul·lat l’ERO. No debades, una sentència contra els interessos del Govern valencià hauria posat en perill la nova corporació, ja que el desemborsament d’entre 150 i 200 milions d’euros, segons càlculs sindicals, hauria deixat buides les arques de la Generalitat Valenciana amb la dalla de llei d’estabilitat pressupostària de Cristóbal Montoro a sobre. El procés de reparació audiovisual del Botànic hauria quedat tocat de mort.

La resolució de l’Audiència Nacional, pèro, avala la tesi de l’advocacia de la Generalitat Valenciana. Es tracta d’un colp molt dur contra els sindicats, entre els quals CGT ja ha anunciat un recurs al Tribunal Suprem. La Sala, de fet, rebutja les dues principals raons de nul·litat de l’acomiadament col·lectiu: que l’empresa havia extingit la seva personalitat jurídica i que els acomiadaments s’havien motivat per força major. El tribunal estatal estima que la vella RTVV va aportar tota la documentació econòmica, des de 2009 a 2014, que advertia d’una “sistemàtica i continuada situació d’insuficiència pressupostària que va venir arrossegant el Grup RTVV, atès que les aportacions pressupostàries de la Generalitat Valenciana no aconseguien sufragar el cost que representava el Grup RTVV”. I tot, amb una constatada “alarmant i abismal disminució d’aquests ingressos, ja que aquests va passar dels 28.463.607 euros en 2008 als 5.671.226 euros en 2013, la qual cosa representa una caiguda d’un 80%”.

Si bé la CGT, i també la resta de sindicats que van sumar-se a la denúncia, sol·licitava també “la nul·litat dels acomiadaments en entendre que l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresari no constitueix en si mateixa una causa suficient per extingir els contractes de treball”, l’Audiència Nacional qüestiona aquest argument. En la seua resolució, la Sala social entén que “sí que es poden extingir els contractes de treball després de l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa, sempre que no hi haja frau de llei o abús de dret”.

Una vegada desestimades les al·legacions presentades pels sindicats, la sentència assenyala la sobredimensió de la plantilla com a causa inevitable del tancament final de la vella RTVV. “L’evolució econòmica del GRUP RTVV fins a 2012 va ser absolutament negativa, per no dir calamitosa, causada, en bona mesura, per una plantilla molt superior a la necessària, juntament amb una reducció geomètrica dels seus ingressos públics i privats, que li va obligar a un fort endeutament”, recull la resolució. No debades, la Sala considera provat que “la xifra de pèrdues definitives a data del 2013 era de 212.262.131 euros, enfront dels 44.271.475 euros que va poder considerar el legislador al seu moment i que la quantitat total de pèrdues, entre 2009 i 2012 va ascendir a 1.014.946.366 euros, la qual cosa demostra que el model inicial de radiotelevisió de la Comunitat Valenciana havia fracassat”.

Amb aquest context damunt la taula, l’Audiència Nacional deixa ben clar que davant aquest context, els jutges consideren que “l’encomana del servei públic a RTVV passava inevitablement per reduir la plantilla, els contractes de la qual havia de subrogar-se, que la seua sobredimensió havia provocat en bona mesura, juntament amb els seus problemes d’insuficiència d’ingressos, finançament i endeutament, que el Grup RTVV arribés a la situació lamentable que hem referit anteriorment”. A parer dels jutges, “la conclusió sense acord del període de consultes de l’acomiadament promogut pel Grup RTVV i la deficient utilització dels criteris de selecció per part de les empreses, va provocar la nul·litat de l’anterior acomiadament, la qual cosa va suposar objectivament un greu crebant a la viabilitat del nou model de radiotelevisió, perquè provocava inevitablement un increment de costos sobre els ja existents”.

La resolució, al seu torn, dóna suport a la decisió presa per l’ex-president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, de tancar radiotelevisió valenciana. De fet, la Sala considera que “la supressió del servei de radiotelevisió, decidida per l’article 2 de la Llei 4/2013, no es va originar pròpiament per la declaració de nul·litat de l’acomiadament col·lectiu sinó per un fracàs generalitzat del projecte immers en una greu situació econòmica, la superació de la qual passava necessàriament per un ajust radical de la plantilla i on la gran oportunitat es va perdre quan no es va aconseguir un acord en el període de consultes. Fracassat el primer projecte de servei públic de radiotelevisió a la Comunitat Valenciana, el legislador va decidir suprimir-ho malgrat el cost polític i social que comportava la supressió d’un mitjà públic de comunicació”. La mort de la vella RTVV, segons el tribunal, va ser “una esmena a la totalitat de la gestió prèvia dels seus responsables per part del legislador autonòmic”. La Sala conclou que “tampoc era viable una altra mesura alternativa com promoure un nou acomiadament col·lectiu”, tal com van plantejar els sindicats. Una sentència molt dura contra els ex-treballadors. La batalla judicial, però, no ha acabat.