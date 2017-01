L’embolic jurídic que amenaça la nova RTVV

La posada en marxa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) s'ha convertit en un problema per al Govern valencià. Després d'aconseguir superar els entrebancs per escollir els membres del Consell Rector de la futura radiotelevisió, el judici de l'ERO pot paralitzar la reobertura ajornada per problemes tècnics. Fixat l'11 de gener, CGT, sindicat que va interposar la demanda a l'Audiència Nacional, exigeix «diàleg al Consell» per evitar una sentència que acabe amb un dels projectes estrella de l'executiu del Botànic.

Quan l’esquerra va prometre l’obertura de la fosa a negre RTVV, mai s’imaginava que aquesta mesura d’elevada rendibilitat política podria ser un autèntic maldecap. I més, després del consens amb el qual va aprovar-se la llei que posava fi a la desconnexió audiovisual del País Valencià. Els entrebancs del PP a les negociacions per escollir els membres del Consell Rector de la nova corporació i els problemes tècnics per engegar com més aviat millor la radiotelevisió no constitueixen els únics elements d’aquest calvari per al Consell. Que l’Audiència Nacional haja fixat la data del judici de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) dels ex-treballadors de la vella radiotelevisió desperta una amenaça judicial no menor, ja que pot tombar tot d’una el procés realitzat fins ara.

Aquest embolic jurídic va nàixer quan la CGT va presentar davant l’Audiència Nacional una demanda contra l’ERO en «defensa dels drets dels ex-treballadors de RTVV». Mentre el sindicat considerava que l’expedient aprovat no s’ajustava a la legalitat, la Generalitat Valenciana mantenia una posició diferent. Que el Consell apostara per la creació d’un nou ens per tal d’esborrar la nefasta imatge de l’anterior empresa i per la igualtat d’accés de tots els contractats a la nova corporació va distanciar-los. Aquest fet va impedir que la CGT retirara la demanda. Sense acord l’amenaça estava latent. Només era qüestió de mesos que tornara a reaparèixer com una espasa de Damocles que podia posar en perill la recuperació de la radiotelevisió tancada pel president popular Alberto Fabra.

Segons la CGT, una sentència favorable als interessos dels ex-treballadors aturaria tota la senda creada fins ara per acabar amb la carta d’ajust a la freqüència de RTVV. L’elevada quantia d’unes hipotètiques indemnitzacions als antics empleats de l’ens -el sindicat calcula que suposarien un cost per a la Generalitat Valenciana d’entre 150 i 200 milions d’euros- suposarien un exigent esforç econòmic per a una Hisenda valenciana plena de teranyines per l’infrafinançament crònic. Un contratemps menor davant l’altra possible conseqüència d’una sentència de nul·litat de l’ERO: l’obligació de readmetre els 1.600 treballadors. Aquest fet provocaria l’incompliment de la llei d’estabilitat pressupostària fixada per Madrid i desfaria les previsions econòmiques per a la nova RTVV. La futura corporació quedaria tocada de mort.

Amb aquest possible escenari damunt la taula, el Govern del Botànic ha adoptat una doble estratègia. D’una banda, ha instat a l’Advocacia de la Generalitat Valenciana a estudiar el cas, i d’altra, s’ha mostrat favorable amb una negociació amb el sindicat CGT. «Aquest govern sempre està obert al diàleg. Quan hi ha una concentració dels ex-treballadors de RTVV davant del Palau de la Generalitat Valenciana sempre se’ls convida a pujar-hi per parlar-ne, però aquests declinen l’oferta», ha expressat la vice-presidenta Mónica Oltra. Manolo Camarasa, representant de la CGT, expressa el contrari en declaracions a EL TEMPS: «No se’ns ha escoltat fins ara. Se’ns diu de parlar, però mai ens criden».

La possibilitat d’arribar a un acord entre el Consell i el sindicat sembla, a hores d’ara, força complicada. No debades, les exigències del sindicat de readmetre 800 treballadors i recol·locar la resta mitjançant altres fórmules com ara borses de treballs xoca amb la llei aprovada per les Corts Valencianes. «Nosaltres no tenim línies roges. Només volem recuperar els nostres llocs de treball», afirma Camarasa, mentre critica l’aposta per una espècie de «model Alzira de radiotelevisió, subcontractant a productores que precaritzen l’ocupació».

Amb el futur de la corporació en mans de la CGT, la pilota està al teulat de la Generalitat Valenciana. L’embolic jurídic pot acabar frustrant una reobertura convertida en malson per al Govern del Botànic. Una autèntica prova de foc per a l’executiu conformat per Compromís i PSPV-PSOE.